Liverpool : Mignolet; Clyne, Touré (Benteke min 82), Lovren e Moreno; Can, Milner e Lallana (Allen min 73); Firmino (Origi min 69), Coutinho e Sturridge.

Está decidido o Campeão Europeu! Obrigada por terem ficado desse lado voltaremos a encontrar-nos numa outra oportunidade!

O Sevilha é tricampeão europeu! Emery fez história esta noite ao vencer três Ligas Europas consecutivas com a mesma equipa. Os espanhóis sairam a perder para a segunda parte e a verdade é que ainda conseguiram dar a volta ao resultado!

Final do jogo

93'. Cartão amarelo para Clyne

92'. Substituição: Sai Barega entra Cristóforo.

4 minutos de compensação

88'. Substituição : Sai Kevin Gameiro entra Iborra.

86'. Remate de Coke, mas muito ao lado da baliza de Mignolet.

84'. Rematou Sturridge, mas muito fraco...

83'. Cartão amarelo para Mariano.

82'. Substituição : Sai Touré entra Benteke.

79'. O Liverpool está a começar a acordar e procura reduzir a vantagem dos espanhóis.

77'. Substituição : sai Rami entra Kolodziejczak

77'. Cartão amarelo para Rami.

76'. Rami está muito queixoso e será substituido.

74'. O Liverpool está sem reacção perante a reviravolta do Sevilha.

73'. Substituição: Sai Lallana entra Allen.

72'. Cartão amarelo para Origi por falta sobre Rami.

Um golo estranho este! Mas a bola sobrou para Coke que remata para o 3-1.

69'. GOLOOOOOOO DO SEVILHA!

69'. Outra vez! Gameiro não faz o terceiro por muito, muito pouco!

69'. Substituição: Sai Firmino entra Origi no Liverpool.

68'. A equipa de Klopp está com dificuldades em reagir.

Coke! O capitão do Sevilha remata sem pedir licença e faz o 2º golo para os espanhóis, sem hípotese para Mignolet!

64'. GOLOOOOOOOO DO SEVILHA!

63'. O Sevilha continua a procurar o golo, o Liverpool está a ter muitas dificuldades em reagir.

60'. Mignolet!! Toda a gente se esqueceu de Gameiro, Moreno estava desatento e valeu uma defesa de reflexos rápidos do guarda-redes do Liverpool a negar o 2º golo a Gameiro.

59'. O Liverpool tenta fechar ao máximo a sua defesa, para que possa aproveitar os lances de contra-ataque.

57'. Cartão amarelo para Banega.

56'. Cartão amarelo para Vitolo por falta sobre Lallana.

54'. O jogo está mais animado, mais vivo, e desta vez é o Sevilha quem manda.

51'. Cruzamento de Firmino para um cabeceamento timido de Lallana. Cortou Carriço.

50'. O golo de Gameiro fez muito bem à equipa espanhola. O jogo está mais vivo!

48'. Quase!!! Esteve por perto o segundo golo do Sevilha, valeu o corte de Touré no último segundo ao lance individual de Kevin Gameiro.

Kevin Gameiro! Com assistência de Mariano, a bola passa por Coutinho e o luso-francês faz o golo do empate. O Liverpool estava a dormir está feito o empate e logo no 1º lance da segunda parte.

45'. GOLOOOOO DO SEVILHA!

Segunda parte

Ainda assim foi Sturridge a marcar e o golaço do avançado do Liverpool pareceu gelar os espanhóis. Veremos como corre este segundo tempo. Fique connosco!

O jogo demorou a acordar, mas a verdade é que equipa de Klopp tem muitas razões de queixa! 3 penaltis por marcar nesta primeira metade e todas elas Eriksson mandou seguir.

20:31. Intervalo

1 minuto de compensação

43'. Krychowiak parece ter ido com a mão à bola... Novo penalti por marcar? Eriksson mandou seguir...

40'. O Sevilha está a ter muitas dificuldades em reagir ao golo do Liverpool.

39'. Golo anulado ao Liverpool por fora de jogo de Lovren.

38'. Solto na área, Lallana atira por cima, mas a bola ainda bate num defesa, é canto para o Liverpool.

Sturridge de trivela à boca da área faz o primeiro golo da noite! Que golaço!

35'. GOLOOOOOOO DO LIVERPOOL!

31'. Gameiro!!! O pontapé de bicicleta do jogador do Sevilha passou a centimetros do poste de Mignolet.

28'. Penalti por marcar e novamente a favor do Liverpool! Rami levou a mão à bola.

24'. Ambos os emblemas continuam a procurar o golo, mas o Liverpool está ligeiramente por cima.

16'. O jogo continua equilibrado.

10'. QUASEEEE! Sturridge teve o golo no pé valeu o corte de Carriço!

13'. Penalti por marcar a favor do Liverpool por uma falta de Carriço sobre Firmino

6'. O Sevilha está mais forte, mas ainda assim a equipa de Klopp está a conseguir lidar com a pressão espanhola.

2'. Ambas as equipas entraram com vontade de golos.

19:45. Inicio da partida

19:27. Tudo pronto para o inicio da partida em Basileia! O jogo começa dentro de 15 minutos.

18:57. No banco : Rico , Kolodziejczak, Iborra, Cristóforo, Pareja, Konoplyanka e Llorente.

18:40. Sevilha: David Soria; Mariano, Rami, Carriço e Escudero; Krychowiak e N'Zonzi; Coke, Banega e Vitolo; Gameiro

18:40. No banco : Ward , Benteke, Hernderson, Lucas, Allen, Origi e Skrtel.

18:38. Liverpool : Mignolet; Clyne, Touré, Lovren e Moreno; Can, Milner e Lallana; Firmino, Coutinho e Sturridge.

18:34. As estatísticas dos dois emblemas:

O sueco vai usar tecnologia de ponta para o jogo desta noite

Klopp também conta com baixas para a Final

Emery tem 2 baixas para o jogo desta noite

17:30. O Estádio Saint Jakob-Park é o palco desta grande final. Será o Sevilha o tri-campeão ou será o Liverpool a ter essa sorte?

(Foto: Football pictures)

17:00. Muito boa tarde a todo o auditório do VAVEL Portugal. Hoje estaremos na primeira de todas as Finais deste mês de Maio. Liverpool e Sevilha jogam a grande final a partir das 19:45 e nós estaremos por aqui para lhe contar tudo o que diz respeito a esta grande final.