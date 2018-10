Sporting: Quem poderá estar de saída?

Seja pelo mercado que têm, seja pela sua pouca utilização ao longo da temporada, todos os setores do plantel leonino possuem incertezas quanto à permanência de alguns jogadores, que poderão estar de saída na abertura do mercado de transferências.

Guarda-redes

Rui Patrício fez, provavelmente, a sua melhor temporada de leão ao peito, realizando defesas de «encher o olho». Na sua 10ª temporada na equipa principal do Sporting, o guardião dos leões é um alvo apetecível por grandes clubes europeus.

Defesa

Este é o setor com as maiores dúvidas. Com a iminente renovação de Schelotto, e a já consumada hoje de Ricardo Esgaio. No centro da defesa, o Sporting possui atualmente 6 jogadores: Coates, Rúben Semedo, Paulo Oliveira, Naldo, Ewerton e Tobias Figueiredo. Desta forma, Ewerton (ou Naldo) e Tobias Figueiredo deverão rodar na próxima época.

Meio-campo

O meio-campo do Sporting foi, a par do ataque, o setor em maior destaque. Jogadores como William Carvalho, Adrien Silva ou João Mário estão referenciados pelos gigantes do futebol europeu. Por motivos diferentes estão de saída de Alvalade os médios Bruno Paulista e André Martins.

Ataque

Nos últimos dias tem-se falado da saída confirmada de Slimani para Inglaterra. Os seus 31 golos marcados não passaram despercebidos pelos grandes clubes, que pretendem contratar o argelino. Quanto a Teofilo Gutiérrez, apesar da queda de forma a meio da temporada, o colombiano recuperou e foi uma peça fundamental na reta final do campeonato, não devendo sair salvo uma proposta aliciante. Por último, e já divulgada há alguns meses, está confirmada a saída de Carrillo, que ruma ao rival da 2ª circular.

Desta forma, após a análise do plantel do Sporting setor a setor, é possível concluír que há alguns jogadores de saída, o que obrigarará os dirigentes leoninos a procurar substitutos no mercado de transferências.