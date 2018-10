FC Porto: Layún observado pelo Real Madrid

Os rumores que recentemente surgiram dando conta do interesse do Real Madrid no lateral-esquerdo emprestado ao FC Porto pelo Watford parecem começar a confirmar-se.

A cerca de um mês e meio de terminar o vínculo contratual com os «dragões» - caso o clube português não acione a opção de compra -, a revista espanhola "Don Balón" veio reforçar o interesse merengue nos serviços do mexicano de 27 anos.

De acordo com a mesma publicação, o defesa terá vencido a disputa por um lugar na sombra do brasileiro Marcelo, já que tudo indica que os madrilenos têm vindo a avaliar de igual forma Wendell (Bayer Leverkusen) e Ricardo Rodríguez (Wolfsburgo).

A confirmação desta notícia pode revelar-se particularmente interessante para os portistas, que têm vindo a tentar negociar a opção de compra, fixada em cerca de 6 milhões de euros, e poderão, deste modo, obter um encaixe financeiro importante se adquirirem o passe do jogador.

Layún participou, até ao momento, em 44 jogos pelos azuis e brancos (num total de 3642 minutos), marcou 7 golos e foi o líder das assistências, contabilizando 15 passes para golo na Liga NOS 2015/16.

Resta, agora, esperar pelo desenvolvimento deste tópico e pela consequente decisão portista, que terá de ocorrer até dia 31 de Maio.