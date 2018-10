Euro 2016: O RX dos técnicos - Joachim Low

Será dificil falar em Joachim Low sem nos lembrarmos de o associar à Selecção Alemã, mas a verdade é que a carreira de Low vai muito para além disso. Recordemos agora todo o percurso daquele que é o treinador de uma das melhores Selecções do Mundo.

De jogador a treinador

Com 16 anos de carreira ao nivel de jogador, Low conheceu todos os altos e baixos do futebol alemão. Do Freiburg, ao Estugarda, passando pelo Eintracht Frankfurt , Low teve na sua carreira a oportunidade de vestir a camisola de oito grandes clubes europeus.

Enquanto médio, Low nunca foi brilhante e a verdade é que foi perdendo credibilidade ao longo dos anos. Credibilidade essa que acabou por ganha enquanto treinador, mas em boa verdade também teve de sofrer para lá chegar.

20 anos de sucessos

É verdade. Joachim Low conta já com 20 anos de carreira como treinador e antes de fazer parte do comando técnico da Selecção da Alemanha, passou por equipas como o Estugarda e como o Austria de Viena, onde conquistou o titulo de Campeão Nacional.

Low treinou o Austria de Viena em 2003 / 2004 (foto: austria-archiv.at)

Low é conhecido por fazer das equipas que treina melhores equipas, com mais consistência defensiva e claro, melhor organização e eficácia ofensivas, a prova disso está na actual selecção que representa. A Alemanha é uma máquina de golos e a verdade é que foi o treinador que os tornou nos melhores do Mundo.

O peso de chegar ao Europeu deste ano

A Alemanha, mais do que qualquer outra Selecção chega com uma responsabilidade acrescida a este europeu. Inseridos no grupo C juntamente com a Irlanda do Norte, a Polónia e a Ucrânia, a Selecção de Low não tem qualquer desculpa para não chegar a um dos postos mais importantes deste Europeu.

A Alemanha chega com responsabilidade acrescida ao Euro 2016 (Foto: 4legal.com.br)

O técnico bávaro está no comando da equipa desde 2004 (como adjunto) e desde 2006 como técnico principal e nunca antes a selecção alemã tinha tido resultados tão bons. Em 129 jogos oficiais a selecção comandada por Low conta com mais de 87 vitórias. Resta esperar para ver como será o Europeu e se, de facto, a selecção de Neuer e Companhia continua com tanta qualidade como aquela que foi vista no Brasil em 2014.