FC Porto : As 3 grandes surpresas

Mais um campeonato e mais um ano sem garantir o Titulo de Campeão Nacional. Os adeptos ficam descontentes, mas a verdade é que houve 3 jogadores que este ano mereciam o titulo de melhores do ano só pelo esforço que conseguiram colocar em todos os jogos em que participaram. Vamos descobrir quem são eles?

Layún - O rei das assistências

Layún foi um dos jogadores do ano (Foto: fcporto.pt)

Pode não parecer, mas para quem não se recorda é importante salientar que o mexicano chegou por empréstimo. Do Watford em Inglaterra, onde esteve por 2 temporadas. Miguel Layún chegou e a verdade é que conquistou os adeptos azuis e brancos desde o inicio. A sua capacidade fisica e a sua visão de jogo fazem com que na defesa consiga dar segurança aos colegas de equipa, na frente, torna-se a dor de cabeça para todos os adversários.

O mexicano foi o vice-Rei das assistências este campeonato contando com 14, menos uma que Nico Gaitan. Se há homem que o FC Porto não pode deixar fugir esse homem é mesmo Miguel Layún, principalmente depois de o Real Madrid estar de olho no defesa portista.

Danilo - A tranquilidade

Danilo merece a confiança de Peseiro (Foto: fcporto.pt)

Danilo Pereira é daqueles homens que estando em campo, mal se dá pela presença dele, mas quando não está, faz falta à equipa. Apesar de ter chegado recentemente ao FC Porto, Danilo já provou ser uma peça essencial no jogo portista.

Com 44 jogos feitos com a camisola dos Dragões, o médio, que agora foi chamado à Selecção, conta com 6 golos e uma série de boas impressões deixadas a todos os que têm tido o gosto de o ver jogar. Ainda falta uma Taça para disputar, um Euro por jogar e um campeonato por começar. Uma coisa é certa, com Danilo a meio-campo os azuis e brancos podem estar descansados.

Sérgio Oliveira - a qualidade que vem do Berço

Sérgio Oliveira chegou a salvar resultados esta temporada (Foto: fcporto.pt)

Dos 3 jogadores em destaque esta temporada, Sérgio Oliveira é, muito provavelmente, aquele jogador que não surpreende por estar aqui. Nascido e criado nas escolas do FC Porto, Sérgio Oliveira é o "miúdo" dos olhos de José Peseiro e de Jorge Nuno Pinto da Costa.

Apesar de não conseguir garantir a titularidade tantas vezes como seria desejado, Sérgio só foi utilizado por 9 vezes no campeonato, sendo que em apenas uma delas saltou do banco. Ainda assim foram 2 os golos marcados. Para muitos, Oliveira ainda tem muito para crescer, mas a verdade é que aos 23 anos o médio portista tem dado provas, mais do que suficientes, de que merece a aposta nele.