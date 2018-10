Jorge Jesus renova até 2019

Está terminada a especulação...pelo menos durante mais uma época. O Sporting anunciou hoje a renovação de contrato com o treinador Jorge Jesus, extendendo o contrato até 2019.

Eis o comunicado:



Nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º, nº1 al. a) do Código dos Valores Mobiliários, o Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal –Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Sr. JorgeFernando Pinheiro de Jesus para o prolongamento do vínculo contratual como treinador daequipa principal de futebol profissional da Sporting SAD por mais uma época desportiva, ou seja, até 30 de Junho de 2019.

Lisboa, 19 de Maio de 2016

O Conselho de Administração

Depois de Ricardo Esgaio e Iuri Medeiros, é a vez do treinador Jorge Jesus ver o seu vínculo prolongado com os leões. Esta notícia resolve todas as dúvidas criadas em torno do futuro do treinador português, e de um alegado interesse por parte do FC Porto.