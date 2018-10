Euro 2016: O RX dos técnicos-  Marc Wilmots

Entre as selecções candidatas á conquista do Euro 2016 são diferentes em termos de idade, estilo e ideologia cada um dos seleccionadores. Um dos mais inexperientes neste tipo de certame será Marc Wilmots que no entanto comanda uma geração belga que promete fazer sonhar o seu público com um leque de atletas capaz de lutar por este título europeu com as mesmas armas das selecções habitualmente favoritas.

“Não sei quantas vitórias tivemos,” confessou recentemente o técnico com a personalidade que o caracteriza, ambiciosa, prática e pouco preocupada com dados estatísticos. A Wilmots neste momento pouco interessa a série de vitórias conseguida pela Bélgica e o estatuto de selecção nacional nº1 da FIFA semanas a fio. Antigo futebolista internacional, o seleccionador belga jogará com o claro intuito de conquistar o troféu.

Estilo ofensivo e constante busca pela vitória

Face ao potencial que demonstra, a Bélgica será certamente uma das sensações do Europeu, inclusivamente por suscitar expectativas também a quem a defronta, as possibilidade de bater um conjunto em claro crescimento e que proporciona desafios do mais elevado grau de exigência.

É essa a máxima que identifica não só a equipa belga como o futebol que Wilmots implementou neste conjunto: a facilidade em obter um rendimento elevadíssimo que torna mais próxima a vitória perante qualquer adversário, o que torna os Diabos Vermelhos favoritos ao apuramento num agrupamento ainda assim complicado.

A Bélgica será favorita, mas o futebol ao mais alto nível parece garantido num Grupo E composto ainda pelas perigosas Itália, República da Irlanda e Suécia. Apesar dos muitos candidatos, esta poderá, quem sabe, ser ’a’ competição de Marc Wilmots como grande treinador internacional.