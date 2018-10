Nico Gaitán a caminho do Atlético de Madrid: ''está perto, foi provavelmente o meu último jogo pelo Benfica’'

O Benfica venceu o Marítimo e festejou a 7ª Taça da Liga, mas a notícia é a bomba de mercado que surgiu a seguir à final: Nico Gaitán será jogador do Atlético de Madrid. Falta a confirmação oficial mas foi o próprio a confirmar que deixará a Luz.''Foi provavelmente o meu último jogo”, confessou o extremo. Recorde-se que o jogador marcou um golo na final diante o Marítimo e foi de lágrimas nos olhos que Gaitán foi substituído deixando 30.000 águias unidas a aplaudir. Em declarações no final do jogo, Gaitán fez um balanço muito positivo da sua passagem pelo Benfica e foi com emoção que se mostrou orgulhoso por ter sido campeão em 3 dos 6 anos em que vestiu de águia ao peito. A imprensa espanhola avançou esta noite que o Atlético já prepara 45 milhões para levar o argentino para Madrid. O extremo deslumbrou diante o Atlético na fase de grupos da Champions e desde então que se especulava uma possível transferência. É com pena que o futebol luso vê partir um talento incrível com um dos pés esquerdos mais artísticos do desporto rei mundial.