Após derrota na final da Taça CTT, Nelo Vingada anuncia saída do Marítimo

Depois de quatro meses ao leme da formação insular, Nelo Vingada está de partida do Marítimo - foi o próprio treinador a avançar em primeira mão com a informação da sua saída, durante a entrevista hoje dada à TVI, após a final da Taça da Liga, perdida perante o Benfica. O experiente técnico absteve-se de analisar o jogo (derrota insular por 6-2), preferindo realçar o facto de se responsabilizar pelo «fracasso», adiantando que está de partida do clube madeirense.

Nelo Vingada, de 64 anos, chegou ao Marítimo durante a decorrência da presente temporada, para colmatar a saída de Ivo Vieira do comando técnico dos insulares. Durante o período em que orientou a formação da Madeira, Nelo Vingada acumulou 19 partidas, mas o período conturbado vivido no clube - em termos desportivos - não foi propício ao técnico, que, com a época em andamento, apenas somou 5 triunfos.

O técnico, que não treinava em Portugal desde a passagem pelo Vitória de Guimarães (em 2009/2010), vê assim o seu regresso a terras lusas ser meteórico; Vingada, treinador do mundo, conta já com aventuras profissionais pela China, Coreia do Sul, Egipto, Irão, Jordânia (selecção nacional), Marrocos e Arábia Saudita. Em Portugal, o técnico notabilizou-se, principalmente, pelas 5 temporadas ao serviço, precisamente, do Marítimo (entre 1998 e 2003), e pelo trabalho longo desenvolvido nas camadas jovens das selecções portuguesas.