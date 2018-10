Carrillo entra no negócio: Benfica recebe 50 milhões por Gaitán e peruano

A notícia é fresca e o VAVEL Portugal teve acesso à informação há escassos minutos: André Carrillo irá acompanhar Nico Gaitán na transferência do argentino para o Atlético Madrid, num negócio conjunto que custará aos cofres dos «colchoneros» 50 milhões de euros. O internacional peruano, que assinou em Janeiro pelo Benfica, nem chegará a vestir a camisola encarnada, transferindo-se neste defeso para a equipa «rojiblanca».

Nico Gaitán desvendou ontem que tinha jogado o derradeiro jogo pelos encarnados, tendo-se descoberto, poucos minutos depois, que o extremo tudo tinha alinhavado para firmar um contrato de quatro épocas com o Atlético. O que não se sabia, ainda, é que André Carrillo estaria também prestes a rumar ao clube orientado por Diego Simeone, por uma verba igual à que será paga pelo argentino: 25 milhões de euros.

A ida de Gaitán para Madrid é já um dado incontornável, enquanto que o «sim» do extremo peruano, que viveu um demorado litígio com o Sporting (clube com o qual ainda detém contrato) só deverá ser materializado no fim de Junho, altura em que poderá, de facto, ser transferido pelo Benfica para os «colchoneros». Segundo o jornal 'O Jogo' adianta (informação que não conseguimos confirmar), Diogo Jota rumará à Luz, como parte do mesmo negócio.