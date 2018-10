Euro 2016: O RX dos técnicos - Ján Kozák

Desde o início como jogador à carreira como técnico - que começou em 1993 - o actual seleccionador da Eslováquia, Ján Kozák tem um historial que poucos conhecem.

O início como jogador

Nascido em 1954 e com 1,83 metros de altura, Kozák iniciou a sua carreira sénior no mundo do futebol como médio, por volta de 1975, passando por clubes como FK Spišská Nová Ves, FC Lokomotíva Košice, Dukla Prague, FC Lokomotíva Košice, R.F.C. Seraing e Bourges 18.

Entre os clubes acima referidos, o destaque vai para o FC Lokomotíva Košice, clube eslovaco cujas cores Ján defendeu por três vezes, entre 1975-1980, 1982-1986 e, finalmente, 1988-1990, deixando de jogar nesse ano.

Neste sentido, ainda que os dados estatísticos desta altura sejam relativamente difíceis de encontrar, o médio participou em, pelo menos, 297 partidas, num total de 66 golos registados, sendo que a maioria dos quais (44) foi alcançada no Lokomotíva Košice, naturalmente.

A nível internacional, representou, ainda, a selecção checoslovaca por 57 vezes, tendo feito o gosto ao pé por 10 e obtido o terceiro lugar no UEFA Euro 1980.

Em relação a troféus individuais, acresce realçar que, em 1981, venceu o prémio de melhor jogador do ano da Checoslováquia, um troféu que foi conquistado quando jogava pelo Dukla Prague.

Para além disso, a título colectivo venceu por 3 vezes a Taça Checoslovaca, duas em 1996/97 e 1997/98, ao serviço do Lokomotíva Košice e outra em 1981, quando representava o Dukla Prague, clube onde também conquistou o campeonato checoslovaco, em 1981/82.

De jogador a... treinador

O actual técnico da selecção eslovaca treinava o FC VSS Košice quando foi eleito substituto da equipa técnica composta por Stanislav Griga e Michal Hipp, em 2013, por maus resultados no apuramento para o Mundial de 2014, no Brasil.

O seleccionador soma já 15 vitórias pela selecção

Iniciou a sua caminhada nas novas funções em 1993, cerca de 3 anos depois de ter pendurado as botas, e desde então já treinou emblemas como FC Lokomotíva Košice (o primeiro clube que orientou foi, portanto, aquele que mais o terá marcado, enquanto jogador), FC VSS Košice - por 4 vezes - e FC Steel Trans Ličartovce, antes de se tornar seleccionador.

Neste percurso, no FC Lokomotíva Košice conquistou a liga eslovaca por duas vezes - em 1996/97 e 1997/98 - e no FC VSS Košice subiu à primeira liga, vencendo a segunda em 2005/06 e, ainda, a taça eslovaca, em 2009.

Focando a análise no seu desempenho nos últimos 3 anos, Ján costuma apostar na táctica 4 x 2 x 3 x 1 e, num total de 25 partidas disputadas até ao momento, colecciona uma interessante estatística de 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

A próxima partida que orientará tem lugar dia 29 de Maio, num amigável frente à Alemanha.