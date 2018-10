Há magia no Futsal luso: Ricardinho é o melhor jogador do mundo

Aos 30 anos, Ricardinho alcança a sua 3ª Bola de Ouro em Futsal. Depois de ter sido considerado o melhor do mundo em 2010 e 2014, o mago das quinas volta a subir ao mais alto patamar do desporto mundial, fazendo as delícias de qualquer amante da modalidade que tem vindo a crescer ao mesmo ritmo do talento de Ricardinho.

O atleta brilhou em Portugal ao serviço do Benfica e tem colecionado sucessos atrás de sucessos no Japão, Rússia e mais recentemente em Espanha. O Harry Potter do país de Camões tem perfumado o outro lado da Península Ibérica com a camisola do Inter de Movistar, clube que foi também distinguido como o melhor do mundo. O português foi fundamental para o Inter ter festejado o bi-campeonato, tendo também sido galardoado como o melhor jogador a alinhar no Futsal espanhol.

Ao serviço da selecção, Ricardinho procura ainda um título europeu ou mundial, mas mais do que falar do talento do jogador é imperativo ver e rever as habilidades do ''monstro'' que abana a varinha e humilha os oponentes. Basta recordar o Europeu na Sérvia, quando o luso colou o esférico aos pés, driblou os sérvios, levantou a mesma bola e, claro, só podia terminar com um golo verdadeiramente extra-planetário. É sem dúvida o melhor jogador do mundo e um dos melhores de sempre do Futsal!