Resultado FC Porto x SC Braga na Final da Taça de Portugal (2-2/2-4 g.p)

20:29. Quanto a nós é tudo nesta maratona que foi esta final da Taça de Portugal. Agradecemos a preferência e continue a acompanhar o nosso trabalho, uma vez que está prestes a chegar o EURO 2016. Até à próxima!

20:27. A Taça é entregue pelo Presidente da República (e adepto do Braga) Marcelo Rebelo de Sousa e é erguida por Alan! Parabéns SC Braga e parabéns também são endereçados ao FC Porto, digno vencido.

20:20. Agora é a equipa do SC Braga quem sobe à bancada para receber as medalhas e o troféu de vencedor da Taça de Portugal!

20:15. A equipa azul e branca sobe à bancada presidencial para rceber as medalhas de equipa vencida.

20:10. Grande festa (como seria de esperar) da equipa bracarense.

20:05. E 50 anos depois é o Sporting Clube de Braga quem ergue a Taça de Portugal!!

É Marcelo Goiano que atira para a vitória da equipa do SC BRAGA!!!

Maxi Pereira atira para defesa incrível de Marafona! Está perto a vitória da equipa de Braga!

Hassan atira para novo golo bracarense. 2-3.

Rúben Neves atira para o golo portista, Marafona ainda adivinhou o lado. 2-2.

O Braga passa para a frente do marcador, com golo de Stojiljokovic. 1-2

Agora é Herrera que atira para defesa de Marafona! 1-1

Segue-se Pedro Santos que atira com muita categoria. 1-1.

Começa o FC Porto, com Layún que não perdoa. 1-0.

Fim do prolongamento! A Taça de Portugal vai-se decidir, uma vez mais, nas grandes penalidades!

120' Surgia André Silva em excelente posição mas belo corte de André Pinto.

119' Corte de Stojiljokovic após livre de Rúben Neves.

118' Falta assinalada a Luiz Carlos.

117' Novo remate de André Silva, perto da baliza de Marafona. Está com a corda toda o jovem avançado portista.

117' Remate de André André contra André Pinto.

115' Remate de André Silva para fora.

114' Excelente corte Boly sobre André Silva.

114' Cartão amarelo para Mauro.

110' Falta de Maxi sobre Rafa.

109' Cruzamento de Goiano para Helton recolher sem problemas.

107' Corte de Boly após livre de Rúben Neves.

Início da segunda parte do prolongamento!

Fim da primeira parte do prolongamento.

101' Cartão amarelo para Marafona por retardar a reposição de bola.

99' Brahimi demonstra algumas dificuldades físicas.

98' Cruzamento de Goiano diretamente para fora.

95' Novo corte do capitão do Braga, agora a passe de André Silva.

93' Corte de André Pinto após cruzamento de Herrera.

Começa o prolongamento!

19:18. Após erro infantil de Marcano, Josué aumentou para dois a vantagem bracarense, ao minuto 58. Volvidos três minutos e o 'miúdo' André Silva, aposta de Peseiro, reduziu o marcador. Mas o momento alto da partida aconteceu já depois da hora (90+3'), quando o mesmo André Silva, num estupendo pontapé-de-bicicleta fez o 2-2 com que as equipas vão para prolongamento.

19:14. Bem, se o primeiro tempo não teve grandes motivos de interesse, esta segunda parte foi recheada de acontecimentos, num hino ao futebol e àquilo que pretendemos do mesmo.

Fim dos 90 minutos!

90+6' Livre de Pedro Santos afastado por Rúben Neves.

90+5' Livre para os bracarenses e será o último lance do tempo regulamentar.

90+3' Mais dois para se jogar, Artur Soares Dias deu cinco minutos.

Mas que golo minha gente! Incrível André Silva, o herói azul e branco. Pontapé de bicicleta do jovem avançado que restabelece a igualdade no Jamor!

90+1' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!!

90' Mas que fantástico corte de André Pinto.

89' Bola batida por Layún, segura sem problemas Marafona.

89' Falta de Pedro Santos sobre Layún.

87' Amarelo para André Pinto e André Silva.

86' Remate disparatado de Rúben Neves.

84' Paulo Fonseca também esgota as alterações com a saída de Josué para a entrada de Pedro Santos.

83' Bom trabalho individual de Rafa mas o remate sai fraco e para fora.

81' Cabeceamento de Aboubakar diretamente para fora.

79' Esgota as substituição Peseiro com a entrada de Aboubakar para a saída de Varela.

78' Jogada individual de Brahimi concluída com um remate ao lado.

77' Alteração forçada no SC Braga com a saída do lesionado Ricardo Ferreira para entrar Boly.

74' Volta a mexer Peseiro com a entrada de André André para a saída de Sérgio Oliveira.

72' Bela jogada individual de André Silva para excelente defesa de Marafona.

71' Ricardo Ferreira aparece em grande posição mas atira por cima.

70' Corte de Danilo pela linha final.

69' Aiai Helton! O guardião domina mal uma bola atrasada por Danilo e cria grande sobressalto nas bancadas azuis e brancas.

68' Livre cobrado de forma direta por Josué com o esférico a sair pouco por cima.

67' Falta de Layún sobre Stojiljokovic.

65' Mas que ambiente incrível, mas que segunda parte fantástica!

64' Grande corte de Baiano quando surgia Varela sozinho pelo lado direito.

O jogo está numa fase louca, Brahimi aparece a finalizar pelo lado esquerdo, Marafona defende para a frente e André Silva faz o tento que relança os 'dragões' da partida.

61' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!!

60' Enorme defesa de Marafona a remate de Brahimi.

59' Substituição no SC Braga: Sai Rui Fonte para a entrada de Stojiljokovic.

Mais um erro inacreditável da defensiva portista, por Marcano, que permite a Josué estar cara a cara com Helton e fazer o segundo no Jamor.

58' GOLOOOOOOOOOO SC BRAGA!!!

57' Mas que perigo! Remate fulminante, com o pé esquerdo, de Herrera com a bola a passar a milímetros da baliza de Marafona.

56' Canto para o FC Porto.

55' A equipa do Braga aparece muito recuada no terreno, jogando toda ela atrás da linha de meio-campo.

54' Pede-se grande penalidade na área bracarense. Artur Soares Dias manda jogar.

53' Retoma a partida.

52' Jogo interrompido para assistência ao guardião português.

51' Passe de Brahimi a abrir caminho para André Silva mas excelente saída de Marafona a segurar o esférico.

51' Livre cobrado por Sérgio Oliveira contra a barreira bracarense.

50' Livre muito perigoso a beneficiar os azuis e brancos.

50' Mais um excelente corte de Ricardo Ferreira.

49' Corte de Ricardo Ferreira após cruzamento de Brahimi.

47' Agora é Brahimi quem cruza de forma direta para as mãos de Marafona.

46' Passe longo de Marcano para Marafona segurar sem problemas.

46' Começa a segunda parte!

18:20. Sai Chidozie para a entrada de Rúben Neves. Danilo Pereira baixará para o centro da defesa.

18:18. Será Rúben Neves a aposta de Peseiro para a segunda parte.

Rui Fonte abriu o marcador no Jamor.

18:07. O único golo da primeira parte surgiu após erro infantil de Chidozie e Helton que permitiu a Rui Fonte lançar a festa nas bancadas. Até final não houve mais qualquer lance de perigo. A equipa azul e branca tenta reagir mas sem efeito, com trocas de bola insuficientes para chegar à baliza de Marafona. São expectáveis alterações no reatar da partida.

18:04. Para além de ser uma final, jogo com poucos motivos de interesse. A equipa do FC Porto entrou mais pressionante mas a primeira oportunidade coube ao SC Braga, através de Mauro que falha cabeceamento ao segundo poste após livre de Josué.

Fim do primeiro tempo!

45' Remate cruzado de Baiano para Helton encaixar sem problemas.

45' Belo corte de Baiano a cruzamento de Maxi Pereira.

42' Cruzamento diretamente para fora de Silvestre Varela.

41' Rui Fonte derruba Varela. Nova falta.

40' Falta de Maxi sobre Josué.

35' Herrera recebe o esférico dentro de área mas atira contra Baiano.

35' Cruzamento transviado de Maxi obriga Marafona a jogar para canto.

34' Cruzamento de Layún diretamente para as mãos de Marafona.

33' Cabeceamento de André Silva muito por cima.

32' Corte de André Pinto após cruzamento de Maxi. Canto para os 'dragões'.

31' Passe longo de Sérgio Oliveira diretamente para fora.

29' Excelente corte de Ricardo Ferreira sobre Brahimi. Tenta subir aos poucos a equipa de José Peseiro.

29' Falta de André Pinto sobre André Silva.

27' Remate sem nexo de André Silva.

26' Mau passe de Mauro, recolhe tranquilamente o guardião Helton.

20' Trabalha bem Hassan na área mas o remate fica na muralha portista.

19' Nova falta de Chidozie, desta feita sobre Luiz Carlos. Ficou amarelo por mostrar.

17' Primeira reação da equipa portista com Brahimi a trabalhar bem na esquerda mas excelente Ricardo Ferreira no corte a impedir o golo do empate.

Mas que erro inacreditável de Helton e Chidozie, com o guardião a ficar a meio caminho e Rui Fonte a não perdoa a 'oferta' e fazer o primeiro golo no Jamor. Grande festa dos adeptos bracarenses.

12' GOLOOOOOOOOOO SC BRAGA!!!

9' Mas que perdida da equipa do Braga! Livre excelentemente marcado por Josué mas Mauro não consegue acertar na bola quando tinha tudo para fazer o golo. Hassan também não consegue acertar no esférico.

8' Falta de Chidozie sobre Rafa.

7' Corte nas alturas de André Pinto.

7' Terceiro canto para o FC Porto.

6' Primeiros minutos com sinal mais da equipa azul e branca.

3' Novo canto para o FC Porto, novo corte da defesa bracarense.

1' Canto afastado pela defensiva 'arsenalista'.

1' Primeiro canto do encontro e para os 'dragões'.

1' Sai o SC Braga com a bola. Começa o jogo!

17:15. Estamos a instantes do início da partida!

17:13. Ouve-se o hino nacional no Estádio do Jamor!

17:10. Belo momento de homenagem ao azulejo português quando entram as três equipas em campo.

17:06. Momento da cerimónia inaugural da grande final! O ambiente, como já referi, está absolutamente espetacular. Os adeptos de ambas as equipas entoam cânticos de apoio e o colorido é absolutamente fantástico!

16:37. Entra a equipa do FC Porto para o aquecimento. Grande festa no Estádio Nacional!

16:35. A equipa do Braga entra para os habituais exercícios de aquecimento.

16:23. O árbitro Artur Soares Dias, da AF Porto, é o juiz da grande final do Jamor!

Equipa do SC Braga:



Equipa do FC Porto:





16:10. Já são conhecidos os 'onzes' iniciais de cada equipa!

16:00. As bancadas do Jamor começam a ficar bem compostas quando é esperada casa cheia para o jogo de hoje. É possível perceber que a claque azul e branca prepara uma grande coreografia de apoio aos seus jogadores.

15:35. Já os 'dragões' para chegar ao Jamor tiraram do caminho o Varzim, Angrense, Feirense, Boavista e Gil Vicente.

Será um jogo de duelos interessantes.

15:30. Para chegar até esta final, o SC Braga eliminou o Ac. Viseu, Farense, Sporting, Arouca e Rio Ave.

15:20. Um dado curioso é que as últimas vitórias de cada clube foi feita...pelos treinadores rivais e ambas em 2013. No FC Porto era Paulo Fonseca o treinador quando venceu a Supertaça Cândido Oliveira, por 3-0 frente ao V. Guimarães. No SC Braga era José Peseiro o 'mister' quando derrotou na final os azuis e brancos por 1-0, com golo de Alan.

15:10. No lado azul e branco também são muitas as figuras que estarão de saída. Brahimi é cada vez mais um nome apontado para sair e as suas declarações assim o faz entender. A excelente época de Miguel Layún (ele que é emprestado pelo Watford) também chamou a atenção de vários clubes, nomeadamente o Real Madrid. José Peseiro também será um dos nomes apontados à saída, ele que ainda não convenceu as hostes portistas.

Brahimi e Layún poderão estar de saída.

15:05. Esta tarde pode marcar um inúmero leque de despedidas. Do lado bracarense, Paulo Fonseca poderá fazer o seu último jogo visto que aumenta cada vez mais o interesse do Shakhtar Donestk nos seus serviços. Também Rafa poderá dizer «adeus» ao clube do Minho, numa altura em que Benfica e FC Porto disputam a sua contratação. Já Nikola Vuk?evi? poderá estar de saída para o Sporting.

Saída iminente para Paulo Fonseca.

15:00. Já o registo portista é claramente superior, com 16 provas rainhas conquistadas. As suas últimas três finais foram vencidas de forma consecutiva, da época 2008/09 a 2010/11, data da sua última festa no Jamor.

14:55. Os bracarenses irão disputar a sexta final da sua história sendo que apenas venceram uma (época 1965/66). De recordar que na época transata, os 'arsenalistas' também marcaram presença no Jamor, perdendo nas grandes penalidades para o Sporting.

14:50. É dia de jogo grande em Portugal com Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Braga a encontrarem-se pela terceira vez na sua história no Jamor. Nas duas finais anteriores os 'dragões' saíram vencedores (época 1977 e 1998).

14:40. Boa tarde! Seja muito bem-vindo à transmissão da grande final da Taça de Portugal, que será disputada entre FC Porto e SC Braga, no Estádio Jamor, a partir das 17:15 horas. Siga o minuto a minuto do FC Porto x SC Braga, em direto e grátis, em Vavel Portugal.