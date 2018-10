Rio Ave: Capucho é o novo treinador em Vila do Conde

Depois de, na passada terça-feira, Pedro Martins ter anunciado a sua saída do clube de Vila do Conde, eis que Nuno Capucho surge como o novo técnico do clube. O ex-extremo foi apresentado no passado sábado, sucedendo o treinador que esteve ao serviço do clube por duas épocas, e conseguiu mesmo consolidar a passagem do Rio Ave aos play-offs da Liga Europa.

O treinador de 44 anos assina assim por duas temporadas, deixando claro que o objetivo é o de "colocar a equipa na fase de grupos da Liga Europa". Apesar da "opção de risco", como o próprio presidente vila-condense admitiu, a aposta no treinador é convicta, e Capucho promete levar a equipa longe: "Sou ambicioso, quero melhorar as minhas capacidades e o Rio Ave tem tudo para dar força ao meu trabalho". O técnico já tem bem definidos os seus objetivos: "Quero formar o plantel e definir a ideia de jogo e só depois ver o que posso construir neste grande clube. Quero dar um cunho pessoal e valorizar os jogadores, mas para isso é sempre importante sermos fortes coletivamente", concluiu.

Recorde-se que o Rio Ave será a primeira experiência de Capucho na Liga NOS, depois de ter treinado clubes da 2ª Liga (Varzim e FC Porto).