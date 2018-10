Paulo Fonseca levanta a Taça, mas está de saída de Braga: Shakhtar é o destino mais provável

Ainda mal refeito do êxito no Jamor, Paulo Fonseca parece estar já a pensar num futuro bem longe de Braga. Falta a confirmação oficial, mas as negociações com o Shakhtar parecem ser uma realidade. Recorde-se que o Braga defrontou o emblema ucraniano na Liga Europa, pelo que os responsáveis do clube do leste europeu terão ficado interessados para que Paulo Fonseca seja o próximo treinador de um clube que tem tido presença frequente na Champions.

A época do Braga teve altos e baixos, mas Paulo Fonseca teve todo o mérito em construir uma equipa quase do zero, levando-a até à medalha de ouro na Prova Rainha do futebol luso. O 4º lugar na Liga NOS foi positivo e o bom futebol praticado pelos minhotos colocou Fonseca no radar do poderoso Shakhtar. É mais um treinador português a despertar a cobiça internacional depois de já ter orientado também o Paços de Ferreira e o FC Porto.