Talisca sai, Jonas fica: Benfica prestes a vender baiano por 25 milhões

Os destinos de Anderson Talisca e Jonas parecem começar a ficar esclarecidos: de acordo com as últimas informações obtidas por VAVEL Portugal durante o dia de ontem, o jovem baiano, contratado no defeso de Verão de 2014, está prestes a ser vendido por 25 milhões de euros, rumando ao campeonato chinês para representar o Shangai Shenhua, ao passo que o compatriota Jonas deverá permanecer na Luz.

O Benfica pretende realizar um portentoso encaixe financeiro durante este Verão, aproveitando o passeio da fama feito pela formação de Rui Vitória na Liga dos Campeões para fechar negócios volumosos, à imagem da venda de Renato Sanches. Tendo em conta esse objectivo, a direcção encarnada vê com bons olhos a venda de um elemento secundário no plantel como Talisca; já a saída de Jonas, apesar de equacionada, deverá não consumar-se.

O avançado brasileiro de 32 anos, melhor marcador da Liga 2015/2016, tem notabilidade por terras asiáticas mas a opção de actuar no Oriente não agrada ao internacional «canarinho», que irá disputar a Copa América. Em adição à preferência do jogador, o Benfica exige uma verba superior a 35 milhões de euros para libertar Jonas, valor que não deverá ser colocado em cima da mesa por parte de qualquer clube.

Já Talisca está mesmo com um pé fora do Benfica e outro na China: a ESPN Brasil confirmou que as negociações - lideradas por Jorge Mendes - estão adiantadas e que o jogador, de 22 anos, está confortável com a ida para o campeonato chinês. Talisca, que está há dois anos na Luz, disputou 78 jogos pelas Águias, marcando 20 golos, um deles memorável, nos quartos-de-final da «Champions», frente ao Bayern (no empate 2-2 da Luz).