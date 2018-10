Sporting tenta contratar Sandro: transferência poderá custar 1,5 milhões

As últimas informações que circulam pelas imprensas desportivas inglesa e portuguesa dão conta da forte possibilidade do médio defensivo brasileiro Sandro reforçar o plantel do Sporting na temporada 2016/2017. O jogador, de 27 anos, milita no Queens Park Rangers mas não está interessado em actuar no Championship, vendo no Sporting uma boa opção para reacender a carreira e disputar a Liga dos Campeões.

O jogador encontra-se em Portugal, assim como o seu empresário, existindo contactos com o clube leonino no sentido de negociar o passe do antigo jogador do Tottenham, que, durante a época passada, actuou no West Bromwich, por empréstimo do Queens Park Rangers. A transferência deverá rondar os 1,5 milhões de euros e, a concretizar-se, poderá indicar que algum dos centrocampistas do Sporting estará, eventualmente de saída.