Liga dos Campeões: Simeone joga a final em "casa"

A Final da Liga dos Campeões vai ser no mítico estádio San Siro, que é a segunda casa de Simeone. O técnico argentino jogou no Inter entre 1997 e 1999, e reconheceu que um dia gostaria de treinar o clube de Milão. “Falo com Javier (Zanetti) por telefone e não tenho medo de dizer: algum dia voltarei, porque tenho uma linda lembrança da minha passagem como jogador e tenho objetivo de retornar como técnico.”

No seu percurso pelo Inter venceu a Taça UEFA e o seu melhor jogo foi no dérbi, em que marcou dois golos. O argentino gostaria de ser vencedor no sábado, ainda mais num país que o acha o novo “Che” Guevara. Recorde-se que o jornal italiano “Gazzetta dello Sport” fez uma primeira página em que o treinador aparece como “Che” Guevara.