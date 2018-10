Benfica: Júlio César renova por 2 épocas com as águias

O ex-internacional brasileiro Júlio César, que chegou à Luz em 2014, renovou contrato com as águias na tarde desta quarta-feira por mais 2 anos.

O guarda-redes de 36 anos sofreu uma lesão polémica antes do derby com o Sporting, e desde então que se especulou num suposto litígio do jogador com Vieira. A verdade é que a novela chegou ao fim e o mítico brasileiro irá continuar a defender os postes da Luz. A concorrência de Ederson será feroz, mas contar com Júlio César no futebol luso é uma mais valia para qualquer Liga mundial.