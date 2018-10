Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane: duas lendas vivas que há 10 anos se cruzaram nas 4 linhas

Em 2006 a Alemanha foi o país organizador do histórico Mundial ganho pela Itália. No acesso à final, Portugal e França mediram forças e em campo estiveram dois dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial. No duelo Cristiano - Zidane foi o francês a superar o lusitano numa partida que ficou marcada pela polémica. Ao minuto 33, Zidane bateu uma grande penalidade duvidosa, mas a verdade é que nem mesmo Ronaldo teve arte e engenho para dar a volta ao golo decisivo que levou a equipa gaulesa até à final.

10 anos depois, Zidane é treinador do Real Madrid e orienta, curiosamente, Cristiano Ronaldo, em vésperas de se disputar a final da Champions e em contagem decrescente para o Europeu organizado pelo país de Zidane. O desporto rei é pródigo em surpresas e curiosidades e a VAVEL Portugal não poderia deixar passar uma recordação incrível como esta. A técnica, a excelência e o talento inato para o futebol, tudo isto resume o previlégio que foi ter tido Cristiano e Zidane num só relvado.

Uma década depois, Cristiano e Zidane lutam lado a lado

No próximo Sábado o Real Madrid, orientado por Zinedine Zidane, conta com Cristiano para tentar superar o Atlético na mega final da Champions. O treinador merengue de 43 anos poderá ficar na história por vencer a prova como treinador, depois de a ter conquistado enquanto jogador com a camisola dos galáticos. Zidane foi, sem dúvida, um extra-terrestre com a bola nos pés, e na memória estará de certeza o golo soberbo do francês que deu em 2002 a 9ª Champions ao Real, num embate equilibrado diante o Bayer Leverkusen.

Ironia ou não, a verdade é que a tão ambicionada 10ª Liga Milionária apenas chegaria em 2014, com Cristiano a fazer história ao marcar 17 tentos nessa edição da Champions. Com o pensamento em Milão, Zidane prepara já a táctica para levar o Real até à 11ª Liga dos sonhos, e conta com Ronaldo para tentar superar uma vez mais todos os limites da lógica. Ao longo da carreira de jogador, Zidane evidenciou sempre uma elevada craveira técnica e deslumbrava com a redondinha em posse. As fintas, os passes e os tiros fortes e colocados vão deixar saudade, mas enquanto treinador o francês parece estar num bom caminho.

Em apenas 6 meses o técnico orientou a equipa até uma final da Champions, e é com ambição que espera fazer algo épico pelos blancos. O craque Cristiano é hoje um jogador de 31 anos e desde que chegou a Madrid ainda não parou de coleccionar recordes. O craque luso é veloz, tecnicista e tem um faro para o golo incomum e único. No banco do Real o técnico Zidane representa o passado da 9ª Champions e Ronaldo a 10ª, mas no Sábado estarão os 2 unidos para levantar o troféu mais desejado pela 11ª vez. (Mas nem sempre Cristiano e Zidane remaram para o mesmo lado).

Cristiano e Zidane remarão lado a lado no próximo Sábado, rumo à 11ª Champions do Real // Foto: GettyImages

Mundial 2006: o Portugal x França juntou Zidane e Cristiano e o resultado foi mágico

A menos de um mês do início do Euro 2016 organizado pela França, relevo para o memorável embate entre França e Portugal realizado há 10 anos na meia-final do Mundial da Alemanha. Em solo germânico o jogo juntou craques e lendas raríssimas do futebol. Do lado francês brilhavam, na altura, astros como Patrick Vieira, Ribery ou Henry, e do lado luso destacavam-se atletas como Ricardo Carvalho, Deco ou Figo. Para compôr este lote restrito de lendas do futebol é curioso recordar 2 "desconhecidos", de seu nome Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo.

Dois mitos vivos, que viviam momentos opostos na carreira. O francês chegava ao mundial com 33 anos e preparava-se para terminar uma carreira de sonho. O luso era ainda um menino rebelde de 21 anos e uma das maiores promessas do Manchester United. Com a bola nos pés, o equilíbrio foi a palavra de ordem, com as 2 nações a demonstrarem um respeito mútuo intenso. Figo e Ronaldo - Zidane e Henry, duelos soberbos que fazem falta a qualquer amante de futebol.

A emoção esteve ao rubro nesta meia-final, e ao minuto 33 a polémica instalou-se: o árbitro do jogo assinalou grande penalidade a favor da França e claro, Zidane não mais largou a bola. Na marca dos 11 metros Zinedine encarou Ricardo e fez o 1-0 final. No minuto a seguir, Cristiano caiu na área num lance similar que tinha resultado no penalty que Zidane concretizou. O árbitro nada assinalou e o resultado não mais sofreria alterações. O então jovem Cristiano tentou lutar contra a monotonia, mas a experiência gaulesa na 2ª parte fechou as redes azuis a 7 chaves.

Portugal acabaria por ficar em 4º lugar no Mundial e a França viria a perder na final diante a Itália, com Zidane a perder literalmente a cabeça ao ser expulso na sua despedida da selecção francesa. Na verdade, o mundial 2006 juntou num só relvado Cristiano e Zidane numa junção única de classe, profissionalismo e talento. Uma década depois, Cristiano Ronaldo é capitão da armada das quinas no Euro 2016 e partirá para França com uma dose extra de optimismo, e com colegas jovens repletos de talento como João Mário, André Gomes ou Rafa. O actual técnico do Real Madrid, Zidane, está longe dos relvados, mas servirá de exemplo para a geração gaulesa que, a jogar em casa, tudo fará para vencer o Euro, contando com craques como Varane, Pogba e Griezmann. O futebol move paixões, fanatismos e memórias, e Zidane e Cristiano são 2 exemplos de actores que merecem todos os óscares do mundo neste histórico filme de acção que é o futebol!