Zlatan Ibrahimovic perto do teatro dos sonhos: Manchester United de Mourinho ganha forma

Aos 34 anos, o internacional sueco Zlatan Ibrahimovic estará a poucos instantes de se tornar o primeiro reforço do Manchester United para a época 2016/2017. Segundo a imprensa inglesa, o ponta de lança ex-PSG é um desejo assumido de Mourinho pelo que o acordo entre o jogador e o clube estará preso apenas por meros detalhes. Fala-se de um vinculo válido por uma temporada com mais uma de opção sendo que o United não terá de pagar ao anterior clube do sueco que terminou a sua ligação com o campeão francês no final desta temporada desportiva. Caso se confirme, Ibrahimovic irá reencontrar Mourinho depois dos 2 se terem cruzado com sucesso ao serviço do Inter de Milão. O avançado é dos melhores do mundo e apesar da veterania revela ainda índices físicos incríveis e um instinto goleador cada vez mais apurado que irá deixar saudade no clube da capital francesa. O paradigma do United está em plena mudança e já se fala em André Gomes e João Mário para rumarem também a Old Trafford.