Negociações adiantadas: Benfica esforça-se para garantir Rafa e Zivkovic

VAVEL Portugal está em condições de afirmar que, neste momento, o Benfica encontra-se a negociar intensamente o passe do extremo sérvio Andrija Zivkovic, jogador promissor de apenas 19 anos, estando o negócio perto da finalização, preso apenas por questões ligadas à cláusula de rescisão e ao prémio de assinatura. O namoro das Águias com o internacional sérvio é antigo e, agora em fim de contrato, o Partizan encontra-se numa posição mais frágil para negociar o activo - os encarnados, no entanto, possuem um pré-acordo com o clube, no qual se comprometem a pagar uma verba pela transferência.

Um dos representantes do jogador já se encontra em Lisboa, coadjuvando as negociações, e, se nenhum raide de última hora ocorrer, o extremo direito deverá mesmo assinar pelo Benfica até 2020 durante as próximas duas semanas. O extremo, que pode actuar como segundo avançado, tem, apesar da tenra idade, duas Ligas sérvias e a conquista de um Mundial sub-20. Adiantadas estão também as negociações com o médio ofensivo Rafa Silva: com o auxílio de Jorge Mendes, o Benfica encontra-se perto de fechar a vinda da estrela bracarense para a Luz, por uma verba avultada (entre 14 a 16 milhões de euros).

As vindas de Zivkovic e Rafa poderão, caso sejam consumadas, implicarão a saída de extremos da Luz: Eduardo Salvio, fustigado por lesões, poderá ser uma das escolhas para emagrecer o plantel; André Carrillo, que está actualmente a ser negociado, também é forte opção para a saída; Ola John também deverá estar na rota de saída, após uma época emprestado ao Reading.