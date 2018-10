Ataque demolidor dos merengues em Milão: fórmula Real BBC chega à final da Champions com 98 golos

A fórmula de ataque dos astros do Real Madrid, composta por Benzema, Bale e Cristiano, está pronta para alvejar as redes do Atlético de Madrid na mega final de Milão. Os 3 juntos somam 98 tentos em todas as competições, sendo que deste total Cr7 contribuiu com 51 tiros certeiros. Com 16 golos na Champions, Cristiano procura na final ultrapassar o seu próprio recorde de 2014, mas tanto Benzema como Bale prometem não tirar os olhos das redes dos colchoneros. A Liga sonhadora terá o seu desfecho este Sábado e a sigla BBC está sem dúvida à altura de um partidazo incrivelmente empolgante.

Gareth Bale: o supersónico goleador

Em 2015/2016, o extremo do Real Madrid, Gareth Bale, tem vindo a realizar uma época razoável, e é com 19 golos na Liga BBVA que faz as malas para Milão com a ambição de marcar na final. O ala é historicamente feliz em jogos decisivos, e nesta partida da Champions Bale é encarado como um dos jogadores em melhor forma exibicional de todo o conjunto merengue. O galês foi fundamental nesta recta final de época, marcando inclusive tentos importantes quando Cr7 esteve lesionado. Na manobra ofensiva do sistema de Zidane, Bale será fulcral para tentar destabilizar o forte bloco defensivo do Atlético. A velocidade, técnica que aplica no ataque e o faro para marcar colocarão os colchoneros em sentido, depois de ter sido possivelmente o jogador mais em foco na meia final da Champions diante o Manchester City.

Bale, um galáctico que joga à velocidade da luz

Karim Benzema: instinto, técnica e qualidade para marcar

O francês Karim Benzema é o segundo melhor marcador do Real Madrid e um craque soberbo, que o tornam neste momento um dos melhores avançados do mundo. Na Liga espanhola o artilheiro marcou 24 golos, aos quais se juntam também 4 na prova milionária. Falar de Benzema é falar de inteligência táctica, evolução técnica e um instinto letal para balancear as redes contrárias. O francês é também fundamental para servir Cristiano, revelando assim um aptidão para jogar pelo colectivo. Frente ao Atlético, Benzema terá pela frente Godin, um central forte e rápido, difícil de ultrapassar, mas para o avançado merengue fugir das marcações cerradas é um dos seus maiores trunfos.

Benzema, a inteligência em estado pleno a alvejar redes

Cristiano Ronaldo: recuso-me a designar tanta qualidade... os números falam por si: 51 tentos...

Para não variar, Cristiano Ronaldo chega à final da Liga dos Campeões depois de ter cumprido mais uma temporada repleta de golos, recordes e dribles. Desde que chegou ao Real o jogador luso ultrapassa os seus limites época após época, e em 2015/2016 Cr7 festejou 35 tentos no campeonato e 16 na Champions. Em 2014 Cristiano marcou 17 golos, mas com 16 em vésperas da final, esperar-se-ão mais tentos com vista a mais um recorde.

O posicionamento invulgar do luso torna dificil pará-lo, e seja na ala ou na área Cristiano promete quebrar o firme muro do Atlético, juntamente com Benzema e Bale. Frente ao Atlético, Ronaldo não tem marcado muitos golos, mas numa final tão empolgante o craque lusitano quererá baralhar Godin e companhia para então poder alvejar as redes de Oblak.

Cristiano Ronaldo, um craque puramente completo

No global o ataque merengue BBC somou 98 golos, perfilando-se indiscutivelmente como um dos ataques mais mortíferos do mundo. Este Sábado, em Milão, o derby de Madrid terá intervenientes de luxo e Benzema, Bale e Cristiano contribuirão certamente para prestigiar o jogo que qualquer amante do futebol quer ver.