REAL VENCE A 11ª LIGA DOS CAMPEÕES

O REAL MADRID VENCE A 11ª LIGA DOS CAMPEÕES!

RONALDO!

Oblak a defender, Ronaldo a marcar

AO POSTE!

Navas a defender, Juanfran a marcar

GOLO DE SERGIO RAMOS

Oblak a defender, Sergio Ramos a marcar

GOLO DE SAUL

Navas a defender, Saul a marcar

GOLO DE BALE

Oblak a defender, Bale a marcar

GOLO DE GABI

Navas a defender, Gabi a marcar

GOLO DE MARCELO

Oblak a defender, Marcelo a marcar

GOLO DE GRIEZMANN

Navas a defender, Griezmann a marcar

GOLO DE VAZQUEZ!

Oblak a defender, Vazquez a marcar

PENALTIES

É agora!

CR7 já ganhou uma Final por penalties.

O Atlético tem 88 golos marcados. O Real, 140. As coisas estão muito equilibradas.

Navas: 30 golos sofridos em 44 jogos - Oblak : 25 golos sofridos em 50 jogos.

Pela 11ª na história da Liga dos Campeões a Final vai ser decidida pelas grandes penalidades.

ACABOU

122'. Canto para o Real, é a última oportunidade!

Um lance entre Carrasco e Pepe deixa os dois jogadores com queixas, Pepe fez fita. Carrasco saiu do terreno de jogo, está a jogar com dez o Atlético.

2 minutos de compensação.

119'. O tempo que Vazquez demorou a rematar permitiu a chegada da defesa do Atlético. Foi por pouco!

116'. Livre batido por CR7.... a bola fica na barreira.

116'. Substituição no Atlético : Sai Koke entra Partey.

115'. Koke parece ter de sair de maca.....

114'. Confusão entre Juanfran e Sergio Ramos....

113'. Mão de Torres, dá livre para o Real à entrada da área, pode ser perigoso.

112'. Cruzamento de Marcelo, Ronaldo não chega.....

111'. Cartão amarelo para Pepe.

108'. Substituição no Atlético : Entra Hernandez sai Filipe Luis.

107'. O cansaço é evidente....

106'. Remate de Casemiro.... por cima da baliza de Oblak.

SEGUNDA PARTE DO PROLONGAMENTO

Sai o Atlético

Esperemos que, para bem de todos os adeptos, tudo se decida nesta segunda parte. Se vai a penalties, as emoções não aguentam....

O Real foi melhor, mas a verdade é que também o Atlético procurou o golo. O cansaço começa a ser evidente nos intervenientes.

Intervalo

105'. Carrasco volta a fugir, valeu o corte de Pepe.

103'. O Real volta a mandar no jogo e a procurar o golo.

102'. Cruzamento de Bale para tentativa de Modric de bicicleta, falhou... tira a defesa do Atlético.

101'. Grande jogada do Real! O remate de Bale oi de encontro à defesa do Atlético.

99'. Grande desmarcação de Griezmann, mas muito bem Danilo a evitar o perigo maior!

96'. O desgaste começa a ser evidente.

94'. Aiai! Canto de Isco, cabeceamento de Ronaldo e agarra Oblak!

93'. Remate forte de Bale, mas muito longe da baliza de Oblak!

93'. Cartão amarelo para Danilo por falta sobre Carrasco.

92'. Remate de Casemiro, para as mãos de Oblak!

INICIO DO PROLONGAMENTO

Sai o Real

Vamos ao prolongamento!

Importante relembrar que Simeone ainda poderá fazer 2 substituições e o Real não poderá fazer mais nenhuma.

O Real ainda contou com muitas oportunidades desperdiçadas para fazer o 2-0, mas acabou por não aproveitar...

Para quem se recorda da Final em Lisboa é importante relembrar que foi o Atlético quem marcou primeiro, o Real empatou e acabou por levar para o prolongamento. Desta vez foi ao contrário, poderá o resultado ser outro?

E não é que a história se repete mesmo? Vamos a prolongamento! Grande segunda parte em todos os níveis, o Atlético recuperou o fôlego e numa altura em que o Real voltava a crescer no jogo fez o empate.

FINAL DO JOGO

93'. Cartão amarelo para Sergio Ramos

92'. A história parece ter repetição...

3 minutos de compensação.

87'. Grande cruzamento de Marcelo.... não estava lá ninguém. O Real está a crescer outra vez...

86'. Cabeceamento dividido entre Bale e Pepe, a bola sai pouco por cima da baliza de Oblak!

85'. Cruzamento de Bale, era para Ronaldo e dá o canto para o Real Madrid.

83'. Cruzamento de Juanfran e quase que Torres faz o segundo! O Atlético ainda acredita!

Simeone guardou mesmo as substituições para o prolongamento.

81'. O Real estava a crescer novamente quando Carrasco conseguiu arrancar o empate! É um golo justo face aquilo que o Atlético fez nesta segunda parte!

CARRASCO! Fugiu à defesa e aproveita o cruzamento de Juanfran para fazer o empate!

79'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO ATLÉTICO!

78'. Cartão amarelo para Casemiro!

78'. COMO NÃO? Ronaldo e Bale tiveram nos pés a oportunidade oara fazer o 2-0, mas Oblak muitissimo bem!

78'. Remate de Ronaldo! Para as mãos de Oblak!

Simeone ainda pode fazer 2 substituições! Estará a guardá-las para o possivel prolongamento?

76'. Substituição: Sai Benzema entra Vazquez no Real.

Vazquez está pronto para entrar.

75'. Corta Benzema! Sim, leu bem! Benzema tem dado uma ajuda crucial na defesa!

74'. Cruzamento de Filipe Luis era para Torres, mas muito bem na marcação Sergio Ramos.

72'. Substituição : entra Isco sai Kroos no Real.

Isco está pronto para entrar !

70'. Oblak! Grande saída rápida do Real com o passe de Modric para a desmarcação de Benzema que atira na cara do guarda-redes para a defesa!

69'. Recuperou a força no jogo o Real, a verdade é que ainda assim o Atlético permanece forte.

68'. Cortou a defesa do Atlético, passou o perigo.

67'. Desviou na barreira, é canto para o Real.

67'. Livre perigoso a favor do Real!

65'. Cruzamento de Danilo, valeu o corte de Savic! Ronaldo e Benzema já estavam na área!

63'. Remate de Griezmann, ao lado da baliza de Navas!

61'. A equipa de Zidane está a tentar voltar a mandar no jogo, mas o Atlético não está a facilitar em nada.

60'. Cartão amarelo para Torres por falta sobre Sergio Ramos.

59'. Aiai! Cruzamento de Carrasco à procura da zona interior, remate de primeira de Saul, foi por pouco! O Atlético não desiste..

57'. Muito melhor este Atlético na segunda parte.

55'. Remate forte de Bale! Ao lado da baliza de Oblak!

54'. AIAI! Godin falhou o pontapé na sequência do canto... depois foi Savic a falhar!

53'. O Atlético continua a procurar o empate, desta vez com bolas colocadas nas alas. Vai pressionando a equipa de Simeone.

52'. Substituição: Sai Carvajal, entra Danilo no Real. Sai em lágrimas o jogador do Real.

Carvajal vai ser substituido, o defesa madrileno está com muitas queixas, vai entrar Danilo.

50'. Cortou a defesa do Atlético! Grande intensidade neste segundo tempo. É uma Final digna desse mesmo nome!

49'. Falta de Juanfran sobre Benzema, é livre para Kross.

48'. O Atlético entrou muito forte neste segundo tempo. Apesar da grande penalidade falhada por Griezmann.

47'. FALHOU! Bola na barra! Desperdiçou Griezmann, o Real continua na frente.

Falta de Pepe sobre Torres, muitas queixas do jogador português! Foi um movimento intencional de Torres. Amarelo para Navas por protestos!

46'. PENALTI!

45'. Cruzamento largo de Filipe Luis, tira Ramos...

45'. Substituição: Entra Carrasco sai Fernandez no Atlético.

SEGUNDA PARTE

Sai o Real

Fique connosco! Já regressamos!

Ainda assim, a equipa de Simeone tem conseguido criar algumas oportunidades. Veremos como tudo corre no segundo tempo.

Grande primeira parte em Milão. O Real está na frente apesar de o golo deixar algumas dúvidas em relação à posição de Sergio Ramos. Muito cerebral esta equipa do Real a criar algumas dificuldades à equipa de Simeone.

INTERVALO

45'. 1 minuto de compensação.

42'. Novo grande passe de Gabi, remate de Griezmann, sai pouco ao lado da baliza de Navas. Vai subindo de rendimento o Atlético, só falta mesmo o golo.

41'. Passe em profundidade de Benzema, era para a velocidade de Ronaldo, mas Godin apareceu primeiro e acabou por cortar a bola a tempo.

41'. Cruzamento perfeito de Filipe Luis, cortou Sergio Ramos. Saul já estava à espreita....

39'. Novo remate de Griezmann.... de muito longe, defendeu fácil Navas.

39'. O Real tem tentado diminuir o ritmo de jogo.

37'. O Atlético vai crescendo no terreno desde que Koke começou a controlar o jogo dos rojiblancos.

35'. NAVAS! Grande passe de Gabi para Griezmann que remata forte para uma defesa fabulosa do guarda-redes do Real. O francês estava fora de jogo.

34'. Passe perfeito de Koke, Griezmann tenta fazer o chapéu a Navas, mas o guarda-redes do Real agarrou a bola sem problemas de maior.

32'. Grande combinação entre Casemiro e Benzema, mas na altura do cruzamento do francês foi Oblak a chegar primeiro que Bale! O Real procura o segundo....

31'. Cruzamento de Koke, era para Godin, mas apanhou a tempo Navas!

29'. O Atlético continua a procurar o golo do empate.

27'. Cruzamento de CR7.... para as mãos de Oblak!

26'. O Real vai mandando no jogo, já o Atlético mostra dificuldades em reagir ao golo dos merengues.

23'. O jogo continua intenso!

17'. Sergio Ramos aparenta estar em posição irregular no golo do Real.

Sergio Ramos volta a marcar! O Real está na frente do marcador! Cruzamento de Kroos para a cabeça de Marcelo e depois Sergio Ramos a finalizar.

15'. GOLOOOOOOOOO DO REAL MADRID !

10'. Falta feia de Carvajal sobre Griezmann amarelo para o jogador do Real.

9'. Cruzamento de Marcelo, cortou Godin, passou o perigo para a baliza de Oblak!

9'. Remate forte de Kroos, canto para o Real.

8'. O Real permanece bem organizado defensivamente, contudo o Atlético não desiste de tentar,

6'. OBLAK! Benzema remata forte na cara do guarda-redes , valeram os reflexos!

6'. Uma falta sobre Bale dá um livre perigoso à entrada da àrea de Oblak!

5'. Remate torto de Koke, agarrou Navas sem dificuldade.

3'. Grande intensidade em campo nestes primeiros minutos!

2'. Cruzamento de Ronaldo pela esquerda, cortou Godin a tempo para evitar que a bola chegasse a Benzema.

1'. Bola dividida deixa Casemiro no chão depois de um lance com Koke.

Inicio do jogo

Sai o Atlético Madrid

Tudo pronto para começar! Sentiram-se os arrepios pela voz do cantor italiano!

19:45. Bocelli canta agora o hino da Champions.

19:45. Aí estão eles!

19:44. Andrea Bocelli canta agora em Milão. As equipas estão prestes a subir ao relvado!

19:43. A Taça está agora no relvado. Real ou Atlético? Qual deles vence?

19:42. Alicia Keys terminou agora a sua actuação! Impressionante a coreografia de todos os participantes!

19:40. Grande cerimónia no San Siro!

19:36. Alicia Keys canta agora no San Siro.

19:35. Iniciou-se agora a cerimónia de aberta desta final.

19:34. Alex Ferguson é um dos emblemáticos nomes presentes na bancada VIP.

19:29. De regresso aos balneários, as equipas preparam-se para o inicio do jogo. Vai começar a cerimónia!

19:22. Grande ambiente nas bancadas! Mais adeptos do que Real do que do Atlético, mas os Rojiblancos também têm muito apoio.

19:17. Tudo a aquecer no San Siro!

19:05. Já aquece o Real !

19:02. Óliver Torres ficou na bancada, por opção de Simeone.

18:53. No banco: Moya, Tiago, Correa, Hernandez, Carrasco, Partey e Gimenez.

18:51. Oblak, Juanfran, Savic, Godin e Filipe Luis, Niguez, Gabi, Fernandez, Koke, Torres e Griezmann

18:50. ONZE DO ATLÉTICO!

18:45. Sem surpresas Zidane.

18:44. No banco: Kiko Casilla (GR), Nacho, James Rodriguez, Lucas Vázquez, Jesé, Isco e Danilo.

18:43. Keylor Navas; Carvajal, Pepe, Sérgio Ramos e Marcelo; Kroos, Casemiro e Modric; Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale.

18:43. ONZE DO REAL MADRID!

16:40. Para o jogo desta final, a UEFA optou por Mark Clattenburg. O inglês irá dirigir a grande final e todos esperam que não seja ele o principal protagonista.

16:35. Já Zidane sabe que a grandeza do clube que representa lhe dá a obrigatoriedade de vencer e garante que o jogador português estará a 100% para fazer a delicia de todos os adeptos do Real. "Seria um fracasso não ganhar amanhã, por tudo o que fizemos esta temporada. Mas estamos bem preparados. Ronaldo está a 100%. Tem tido algumas queixas físicas, mas amanhã estará a 100%".

16:30. O técnico argentino quer mudar a história e face aos resultados conseguidos frente ao Real Madrid esta temporada Simeone acredita que esta final pode mesmo ter outro fim "jogar uma final é fantástico, ganhá-la é supremo. O melhor deste grupo é que insiste, trabalha, reiventa-se e não muda o sistema, e o compromisso."

16:25. Para o jogo desta noite, Simeone conta com todo o plantel disponível, já Zidane conta com uma baixa de peso. Varane tem uma lesão de 2º grau e fica mesmo de fora das contas da Final... e está em dúvida para o Europeu deste ano.

16:20. Só na Liga dos Campeões são 16 golos, na Liga espanhola foram 36 e um segundo lugar no posto de melhor marcador com menos 5 golos que Suarez... O internacional Português é uma máquina de fazer golos e esta temporada já se contam 51 golos marcados, mas poderá CR7 fazer o que ainda não foi feito este ano?.... Marcar ao Atlético?

16:15. E já que falamos em golos, porque não falarmos das grandes estrelas das 2 equipas. Comecemos pelo Atlético e claro, por Griezmann. O avançado francês colmata as desatenções de Fernando Torres e acaba por muitas vezes ser decisivo no que diz respeito ao resultado final. Em 53 jogos realizados esta temporada com a camisola do Atlético, o francês conta com 32 golos. Na liga espanhola foram 38 jogos para 22 golos o que lhe deu o honroso sexto lugar na lista de melhores marcadores da Liga Espanhola. Hoje, na esperança de todos os adeptos rojiblancos, poderá Griezmann marcar o 8º, 9º ou 10º golo na Liga dos Campeões, mas em boa verdade... terá de bater Cristiano Ronaldo.

16:10. Mas se o Real é grande no que diz respeito aos números, o Atlético não fica em nada atrás. A equipa de Simeone conta 56 partidas realizadas esta temporada, 37 vitórias, 9 empates e dez derrotas. Nos golos, os marcados atingem os 88 e os sofridos vhegam apenas aos 30.



16:05. Comecemos então pelo Real Madrid, os blancos realizaram 51 jogos oficiais esta temporada. Terminaram no segundo posto da Liga Espanhola e contam com 38 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. No que aos golos diz respeito, a equipa de CR7 e companhia conta com 140 marcados e apenas 40 sofridos.

16:00. No que diz respeito às contas da temporada 2015/2016, os números tornam-se astronómicos de ambos os lados. É certo que a vitória da BBVA sorriu para o Barcelona, mas a boa forma e os bons resultados dos dois clubes madrilenos também não deixam dúvidas de que seriam uns justos vencedores.

15:45. Esta será a terceira vez que os dois emblemas se encontram esta temporada e a verdade é que o Real ainda não conseguiu vencer. Um empate no Caldéron e uma vitória no Barnabéu é o saldo do Atlético. Há terceira é de vez Real?

15:30. No que diz respeito a competições internacionais foram seis as vezes em que os dois emblemas se encontraram, com 4 vitórias da equipa de Fiorentino Perez , um empate e uma vitória do Atlético. Hoje a história poderá ser outra, mas também se poderá repetir, a verdade é que ninguém consegue prever o futuro, mas nós vamos estar por aqui para contar tudo!

15:15. Real Madrid e Atlético de Madrid encontram-se pela 213ª vez na sua história. Os rivais madrilenos são dois históricos no país de Nuestros Hermanos e a vantagem pende para o lado da equipa de Zidane: 108 vitórias contra 50 empates e 54 vitórias do Atlético de Madrid. Também nos golos marcados a vantagem está do lado dos blancos: 354 golos contra 271 da equipa de Torres.

13:00. O jogo desta noite pode ser decisivo para a equipa de Diego Simeone, pela segunda vez em 3 anos, o Atlético está numa Final da Liga dos Campeões e com a possibilidade de garantir pela primeira vez na sua história uma Taça de Campeão Europeu. Já o Real, se vencer esta noite, garante a 11ª Liga dos Campeões para o Museu do Barnabéu.

12:45. Esta Final acaba por ser uma reedição da Final da Liga dos Campeões em 2014. Final essa que acabou por ser vencida pelo Real Madrid no prolongamento. O Atlético Madrid esteve na frente, mas a verdade é que a equipa de CR7 recuperou a desvantagem e levou o jogo para o prolongamento. A partida acabou por ser resolvida através da marcação de grandes penalidades e a Taça ficou no Santiago Barnabéu.

12:30. O Giuseppe Meazza, em Milão, tem capacidade para 150 mil pessoas e será o palco de todas as emoões deste grande jogo.

12:00. Muito Boa Tarde a todo o auditório do Vavel Portugal. Estamos de volta aos directos e desta vez iremos acompanhar o minuto a minuto da grande Final da Liga dos Campeões! O jogo Real Madrid x Atlético Madrid em directo tem o inicio marcado para as 19:45 horas e nós deste lado vamos acompanhar tudo! Fique desse lado e acompanhe todos os lances, os momentos e os grandes golos que vão decidir o vencedor da Final da Liga dos Campeões 2015/2016.