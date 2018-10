Resultado Portugal x Noruega no amigável Euro 2016 (3-0)

Jogo de Preparação para o Euro 2016. Estádio do Dragão 30 mil pessoas

As coisas resultaram, o primeiro teste foi concluído e com nota positiva, faltam ainda dois antes dos exames finais.... A Selecção das Quinas está no bom caminho.

Final do jogo

2 minutos de compensação

88'. O jogo está agora novamente mais calmo.

83'. Adrien a bater! Defendeu o norueguês.

82'. Novo livre a favor de Portugal!

Cantou-se o hino da Selecção agora no Estádio do Dragão, que ambiente arrepiante!

78'. Substituição: sai André Gomes entra Vieirinha. Sai Raphael Guerreiro entra Eliseu.

77'. O jogo está mais calmo, mas Portugal vai controlando....

34.275 espectadores no Dragão.

75'. A selecção portuguesa continua a procurar o 4º golo.

71'. Substituição: sai João Mário entra Renato Sanches.

Éder! Grande jogada de equipa por parte da equipa portuguesa com finalização de Cédric, assistência de João Mário e golo de Éder! Está feito o 3-0!

70'. GOLOOOOOOO DE PORTUGAL!

69'. Éder a cair na área, manda seguir o árbitro.

Renato Sanches está pronto para entrar!

Q-U-E G-O-L-O ! Livre batido por Raphael Guerreiro e a bola bate no poste e acaba por entrar. Sem chances para o guarda-redes norueguês.

65'. GOLOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL!

64'. Livre perigoso à entrada da área a favor de Portugal !

62'. Rafa cai na grande área, fica a reclamar grande penalidade, mas deixa seguir o juiz.

60'. Substituição : Sai Quaresma entra Rafa.

59'. Substituição: Sai Ricardo Carvalho. entra Danilo Pereira.

Rafa e Danilo estão prontos para entrar

56'. A Noruega quase que volta a marcar novamente. Está adormecida a Selecção face às tentativas da equipa visitante.

55'. Substituição: Sai João Moutinho, entra Adrien Silva

52'. Por pouco que a Noruega não fazia o empate ! Valeu o corte crucial de Ricardo Carvalho.

50'. A equipa das quinas continua a procurar o segundo golo.

46'. A Noruega parece ter chegado pronta para discutir o resultado....

SEGUNDA PARTE

A magia de Quaresma faz o resultado ao intervalo. A trivela do avançado do Besiktas, faz a diferença. Portugal entrou bem, mas a partir dos 30 minutos a Noruega começou a crescer e a verdade é que ainda chegou a assustar. Valeram claro, as intervenções de Anthony Lopes a negar o empate. Veremos como corre este segundo tempo.

INTERVALO

46'. Atira Quaresma, por cima.

1 min de compensação.

45'. Livre para Portugal ! Pode ser perigoso...

42'. Fica por marcar uma falta sobre Ricardo Quaresma....

39'. A Noruega tem crescido no terreno.

37'. Animam-se as bancadas no Dragão.

34'. Portugal continua a procurar o segundo.

32'. AIAI! Quase o empate! Valeu Antonhy Lopes a tapar e a salvar o erro de José Fonte quando deixou passar King....

30'. O jogo está agora mais calmo.

25'. Agarra Anthony Lopes! A Noruega tem aproveitado as oportunidades que a selecção nacional lhe tem dado para ir assustando.

Recupera Quaresma, segue o jogo.

22'. Está queixoso Quaresma.... vai ser assistido.

17'. Velocidade de João Mário pela direita, valeu o corte da defesa no último segundo.

16'. Grande jogada de contra-ataque da Noruega, com King a falhar o chapéu, foi perigoso....

14'. Quase o segundo!!! Cruzamento de Cédric e Éder falha por pouco...

Ricardo.... Quaresma! De trivela e à esquerda da entrada da área a bola procura o segundo poste e faz mesmo acordar as bancadas do Dragão!

13'. GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL!

12'. Cruzamento de Cédric, não estava lá ninguém.....

9'. Falta feia sobre Éder, avisa Sutton....

7'. A pressão portuguesa no meio-campo não está a deixar a Noruega sair para jogo. Muitas dificuldades para a equipa visita para lidar com o estilo de jogo dos portugueses.

6'. Grande inicio de jogo da Selecção Portuguesa, como já era de esperar aliás....

3'. Quaresma entra na área e ainda assusta a defesa da Noruega, passou o perigo.

1'. Entrou muito bem a selecção das quinas. Os portugueses já começam a procurar o golo.

INICIO DO JOGO

Grande ambiente no Estádio do Dragão!!

A Portuguesa está agora na cidade do Porto!

Ouve-se agora o Hino da Noruega

Tudo pronto para o inicio da partida!

20:28. Onze da Noruega: Jarstein; Linnes, Hovland, Strandberg e Trondsen; Valon Berisha, Johansen, Jenssen e Veton Berisha; Joshua King e Henriksen

20:06. Tudo a aquecer no Estádio do Dragão.

20:05. O Estádio do Dragão já está bem composto.

19:54. O ONZE: Anthony Lopes; Cédric, José Fonte, R. Carvalho e R. Guerreiro; William, João Mário, João Moutinho e André Gomes; Quaresma e Éder.

18:00. É importante salientar ainda que o jogo desta noite contará com um juiz irlandês . Padraig Sutton foi o árbitro escolhido para dirigir a partida desta noite entre a selecção portuguesa e a norueguesa no Estádio do Dragão.

O irlandês é o juiz da partida esta noite

17:50. No que à história diz respeito, este será o 11º encontro entre os dois países. Nos dez encontros já realizados, os Noruegueses só venceram por uma vez e em casa e teremos de recuar à qualificação do último Europeu para que o possamos recordar. Pelo caminho, foram sete as vitórias conquistadas pelos portugueses e dois empates.

A Noruega só conseguiu vencer uma vez a selecção portuguesa | Foto: Maisfutebol

17:45. A três horas do inicio da partida os adeptos começam a aparecer no Estádio do Dragão. O seleccionador nacional, na antevisão da partida, garantiu o empenho total de todos os intervenientes "Para mim, os jogos de preparação não valem menos que os outros. Todos os jogos têm muito peso, há um país a olhar para nós. Acredito que a equipa vai defrontar a Noruega sem facilitismos. "

Fernando Santos garante o empenho para a partida desta noite. |

17:30. Recordemos que Fernando Santos ainda não tem os 23 convocados disponíveis para a partida desta noite. Entre os ausentes estão Cristiano Ronaldo e Pepe, que garantiram a 11ª Taça da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

17:00. Este jogo, da mesma maneira que os dois restantes, servirá para limar as arestas necessárias para que a campanha no europeu de França corra de feição à equipa portuguesa. Fernando Santos fará os testes necessários e esperemos que as vitórias também façam parte de todos os 90 minutos.

16:30. O Estádio do Dragão será o palco do primeiro de três jogos da Selecção das quinas. Até ao inicio do Euro 2016, para além do jogo desta noite, a equipa comandada por Fernando Santos ainda econtrará a Inglaterra (dia 2) em Londres e a Estónia no Estádio da Luz (dia 8).

30 mil adeptos vão estar esta noite no Dragão | Foto: blog.webook.pt

16:00. Muito boa tarde a todo o auditório do Vavel Portugal! Hoje estamos de volta para mais acompanhamento ao minuto. Desta vez iremos acompanhar todos os lances do primeiro jogo de preparação da Selecção Portuguesa para o Euro 2016! O jogo Portugal x Noruega tem inicio marcado para as 20:45 horas e deste lado prometemos não deixar nada por contar!