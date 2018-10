Euro 2016: RX aos convocados - Cédric

Nascido e criado nos terrenos de Alvalade, Cédric Soares faz agora parte de uma das melhores ligas do Mundo. O lateral direito do Southampton merece a confiança de Fernando Santos e hoje no VAVEL Portugal fazemos-lhe o RX.

"À minha maneira "

Cédric tem 24 primaveras contadas e quase 18 delas são com uma bola nos pés. Dono de um estilo de jogo consistente, desde muito cedo que todos os técnicos que o orientaram perceberam que seria uma mais valia para qualquer equipa onde pudesse ser inserido.

Cresceu no Sporting, onde se manteve até à temporada de 2011/2012 onde integrou por empréstimo o plantel da Académica de Coimbra, agora despromovida à 2ª Liga portuguesa.

E se há coisa que se pode ter certa depois do empréstimo de Cédric aos estudantes é a atitude. O internacional português regressou a Alvalade e não demorou muito para agarrar a titularidade com unhas e dentes.

Acarinhado pelas bancadas do clube de Alvalade, Cédric é um lateral rápido, capaz de fechar a lateral como poucos o conseguem, mas mais do que isso, o jogador português consegue ser rápido no apoio ao ataque.

As alas são claramente o seu ponto mais forte e em sprint Cédric é muitas vezes capaz de fazer a assistência para o golo certeiro dos seus colegas de equipa.

A prova da qualidade deste jovem está também na ssua integração na Premier League, onde acabou distinguido com o Prémio de melhor lateral da temporada.

No que a prémios e a titulos diz respeito, o luso francês já conta com 2 Taças de Portugal (ganhas ao serviço do Sporting e da Académica) e com 2 campeonatos nacionais de júniores (ambos ao serviço dos leões).

O orgulho de cantar o hino

Cédric Soares tem apenas 10 internacionalizações, mas nas 10 partidas já realizadas com a camisola das Quinas vestida, o lateral português já provou ser merecedor de fazer parte da equipa.

Cédric tem sido uma importante ajuda no sector defensivo, quer ao guarda-redes (com quem partilhou balneário nos anos em que esteve ao serviço do Sporting), quer para os 3 companheiros na defesa.

Sejam eles Bruno Alves, Pepe, Ricardo Carvalho, Vieirinha ou Raphael Guerreiro, Cédric é o homem que dá a tranquilidade importante para os momentos de aperto.

Cédric tem sido uma ajuda importante na defesa | Foto : Facebook Oficial do jogador

Mas também na frente o lateral potuguês tem sido uma peça importante. Com a velocidade a fazer parte do seu estilo de jogo, por ínumeras vezes tem sido Cédric a colocar a bola nos homens-golo desta selecção.

Agora, vem o Euro e é certo que Cédric quererá mostrar muito mais o que vale e, se possível, trazer o tão desejado titulo para terras lusitanas.