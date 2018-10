Euro 2016: O RX dos técnicos - Vicente del Bosque

Aos 65 anos Vicente del Bosque prepara-se para tentar defender os títulos europeus conquistados com a selecção de Espanha em 2008 e 2012. Mas a história de sucesso do técnico começa ainda no tempo em que foi jogador, ao serviço do Real Madrid o seu clube de sempre. Na década de 70 o então médio defensivo conquistou cinco campeonatos e quatro Taças do Rei.

A sua carreira como jogador terminou em 1984, começando logo a treinar as camadas jovens do clube de Madrid. No que diz respeito à selecção de Espanha, jogou apenas o campeonato europeu de 1980, deixando de actuar pelo seu país logo após o seu término. Finalmente em 1994 chegou ao topo ao orientar a equipa principal do Real Madrid, onde esteve até 1996.

Nessa altura saiu e esteve sem treinar durante três anos, regressando aos «merengues» para os levar de novo à glória ganhando duas Ligas dos Campeões e dois campeonatos, entre outros títulos. Em 2004 teve uma curta passagem pelo Besiktas, de onde saiu em 2005. Regressou ao activo em 2008 para ocupar o cargo de seleccionador nacional, sucedendo a Luís Aragonés, que tinha acabado de conquistar o campeonato da Europa.

A escolha não podia ter sido melhor, já que Vicente del Bosque continuou a levar a Espanha a um reinado de vitórias, num percurso imaculável até ao Mundial de 2010 na África do Sul com treze triunfos consecutivos. Tudo isto só podia culminar com a conquista do primeiro título mundial, no país africano, ao baterem na final a Holanda por 1-0, dedicando esse feito a Luís Aragonés que havia falecido em Fevereiro desse ano.

Em 2011 recebeu do Rei Juan Carlos a condecoração de «Marquês», pela sua dedicação ao futebol espanhol. Vicente del Bosque respondeu a isso ao revalidar o título de campeão europeu com a Espanha em 2012. Porém no Mundial do Brasil dois anos depois, as coisas não correram da melhor forma e a selecção foi eliminada logo na fase de grupos. Agora o técnico vai ter a missão de tentar ser campeão da Europa pela terceira vez. No total de 97 jogos como seleccionador nacional, soma 76 vitórias, nove empates e doze derrotas.