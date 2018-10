Oficial: Nuno Espírito Santo é o novo treinador do FC Porto: ''Volto a casa para ganhar, é o meu destino''

A tarde desta quarta-Feira trouxe novo treinador ao Estádio do Dragão. O ex-jogador do Porto, Nuno Espírito Santo, é o novo técnico dos portistas, regressando a uma casa que bem conhece depois de ter sido guardião das redes azuis e brancas durante 6 temporadas. O sucessor de Peseiro chegou finalmente e foi com emoção que Espírito Santo foi apresentado, assinando um contrato válido por 2 temporadas.

Recorde-se que o estratega iniciou a sua aventura de treinador no comando do Rio Ave, onde atingiu a final da Taça da Liga e a final da Taça de Portugal. O bom desempenho do luso levou o Valência a apostar no jovem treinador, tendo o técnico registado um 4º lugar na Liga BBVA na sua primeira época. A meio da temporada que agora terminou, o emblema espanhol demitiu o técnico, e agora chegou a hora de voltar à invicta, desta feita como treinador.

Espírito Santo foi o guardião dos dragões durante 6 épocas, voltando agora como treinador // Foto: fcporto.pt

Enquanto jogador do Porto, Espírito Santo imortalizou a frase ''somos Porto'', revelando-se uma aposta que agrada o tribunal do Dragão para tentar devolver títulos, depois de 3 anos de jejum desportivo. Na declaração que antecedeu a apresentação de Espírito Santo, Pinto da Costa afirmou: "É um orgulho enorme para mim e quero que continues sempre a dizer somos Porto".

Foi em pleno relvado do Dragão que o treinador prestou declarações, e a ambição foi a ideia forte do discurso do novo estratega do FC Porto. ''Tenho a convicção que podemos ganhar sempre, ser Porto é ganhar. Vamos ser uma equipa forte e garanto que o foco será sempre vencer''. O téçnico falou também sobre o plantel portista e mostrou-se confiante:"Há muita qualidade e vamos potenciar jogadores", afirmou.