Odiado por muitos, adorado por outros tantos, Bruno Alves é dos jogadores que menos gera consenso entre os adeptos. A verdade é que fará parte das contas para este Europeu e poderá mesmo ser um dos titulares no centro da defesa da Selecção Portuguesa.

ADN azul e branco

Com 34 anos, o central do Fenerbahçe já conta com 21 anos de carreira. Anos demais poderão dizer alguns, mas a verdade é que depois de ter passado por 7 emblemas diferentes, Bruno Alves já nada tem a provar.

Bruno Alves voltou e provou merecer a titularidade que há muito lhe era prometida. Começou no Varzim e desde muito cedo acabou por chamar a atenção dos responsáveis do FC Porto , ainda fez parte da equipa B e esteve por empréstimo ao serviço do Farense durante uma temporada, tal como fez parte das contas do Vitória do Guimarães e do AEK, quando regressou, era outro.

Mereceu e fez por mostrar que a camisola do seu clube do coração era a que melhor se assentava. Fez as delicias de todos e face à sua capacidade de polivalência em campo, o homem da póvoa de varzim acabou vendido ao Zenit.

Bruno Alves foi um jogador emblemático no FC Porto

contas de Vitor Pereira ao serviço dos turcos do Fenerbahçe. Muito se fala sobre um possível regresso de Bruno Alves ao plantel portista, Esteve por terras russas ao longo de três temporadas e actualmente faz parte das. Muito se fala sobre um possível regresso de Bruno Alves ao plantel portista, ainda para mais agora com a chegada de Nuno Espírito Santo , mas a verdade é que para já não passam disso mesmo: especulações.

Já no que diz respeito a títulos, Bruno Alves já conta com 21 : 4 ligas portuguesas, 2 russas e 1 turca. Pelo meio estão as Taças: 2 Supertaças Cândido de Oliveira, 3 Taças de Portugal, 1 Taça da Rússia, 1 Supertaça Russa e uma Supertaça Turca. No meio de tantos prémios continuam a faltar os principais europeus. Esperemos todos que em França, Bruno Alves consiga somar o 22º titulo na sua carreira e o mais importante para as contas da Selecção Portuguesa.

A defender e a marcar

Bruno Alves é talvez dos jogadores mais experientes em "andanças " de Europeus e de Mundiais que Fernando Santos tem à sua disposição para este Euro 2016.

O central português pode até nem vir a ser titular, dada a chamada de Pepe e Ricardo Carvalho, mas a verdade é que 84 internacionalizações já são 10 os golos marcados pelo internacional português no meio de tantos dados a marcar. Bruno Alves pode ser uma grande segurança na defesa, a sua titularidade poderá ser discutida, mas a verdade é que ninguém poderá negar a sua qualidade como jogador.