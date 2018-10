Inglaterra x Portugal : o teste intermédio

Não se trata apenas de um jogo de preparação. Hoje ingleses e portugueses jogam aquele que é o teste mais importante antes do Euro 2016.

Se por um lado os ingleses jogam em casa e têm, teoricamente, o favoritismo do seu lado, a selecção das quinas não mostra medo e depois do resultado frente à Noruega, motivação é coisa que não falta.

Tudo menos Real

Para a viagem até às terras de sua majestade só os jogadores do Real Madrid é que não fazem parte das contas de Fernando Santos.

Como todos sabemos, Cristiano Ronaldo e Pepe, ainda beneficiam da semana de descanso a que têm direito e só deverão fazer parte das contas de preparação no último jogo da selecção portuguesa (com a Estónia no próximo dia 8 ).

O mais parecido possível

Estamos a oito dias do inicio do Euro 2016 e a verdade é que Fernando Santos terá no jogo de hoje uma das últimas oportunidades de fazer os testes finais no que diz respeito ao posicionamento táctico dos jogadores em campo.

Ao contrário daquilo que aconteceu no Dragão, Fernando Santos deverá entrar a matar. Rui Patrício deverá ser o titular à baliza e também Rafa deverá agarrar de vez a titularidade esta noite.

Rafa deverá agarrar a titularidade esta noite| Foto: onsoccerinternational.com

A Inglaterra é uma selecção forte e Fernando Santos sabe que apesar de os portugueses terem vencido os últimos encontros entre as duas equipas, as coisas não vão ser simples. Só uma Selecção no seu melhor nível poderá levar a melhor no Wembley esta noite.

Uma coisa é certa, quando o apito soar, o resultado deixa de estar nas mãos dos treinadores e das estatísticas e será da inteira responsabilidade de todos os seus intervenientes.