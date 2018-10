Euro 2016: RX aos técnicos - Bernd Storck

Aos 53 anos, Bernd Storck prepara-se para estar, pela primeira vez, na frente de uma seleção a disputar um Campeonato Europeu. Anunciado como selecionador da Hungria em julho do ano passado, o treinador alemão substituiu Pal Dardai, que renunciou ao seu cargo de selecionador para se dedicar a tempo inteiro ao serviço do Hertha de Berlim.

Bernd Storck terminou a sua carreira como jogador no Borusia Dortmund no final da temporada de 1988/1989, onde atuou como defesa. Em 1995/1996 começou a sua carreira como treinador, tendo sido adjunto no Hertha de Berlim até 2002. Na temporada seguinte transfere-se para o Wolfsburgo, clube onde esteve, novamente, como treinador-adjunto durante duas épocas.

Após duas épocas fora dos relvados, Bernd Storck foi, durante apenas uma temporada, treinador-adjunto do Borussia Dortmund, tendo seguido depois para o Cazaquistão, onde atuou como treinador do Almaty, do Kairat-Akademia e da própria seleção (nos sub-19, sub-21 e na equipa A).

Fonte: planotatico.com

Entre 2012 e 2014, o treinador alemão foi o treinador dos juniores do Olympiakos, mas em 2015 recebeu uma proposta para treinar a seleção sub-21 da Hungria, tendo sido simultaneamente diretor desportivo da Federação Húngara de Futebol. Contudo, após a renúncia de Pal Dardai, Bernd Storck assumiu o comando da seleção principal da Hungria, onde conseguiu o apuramento para o Europeu 2016.

Fonte: olympiacos.org

Integrando o grupo F com Aústria, Islândia e Portugal, a seleção da Hungria vai apostar forte para garantir a sua passagem à fase seguinte do Europeu.