Finais NBA: Warriors vencem o primeiro jogo

Ainda John Legend cantava o hino nacional Americano e a Oracle arena já se encontrava completamente cheia para assistir ao reencontro entre os Golden State Warriors (GSW) de Steph Curry e os Cleveland Cavaliers de LeBron James a contar para as finais da NBA.

O jogo começou de forma lenta, com as duas equipas a tentar perceber a tática que o seu adversário trazia para este primeiro de 7 (se necessário) jogos. Cedo se percebeu que o encontro iria ser marcado pelo equilíbrio, e o risco tomado pelas duas formações ia ser pouco. No lado dos Golden State pouco se via de Curry ou Thomson, que foram sempre anulados de forma eficaz pela defesa contrária. Foi então que, na falta dos 'Splash Brothres', o banco dos Warriors apareceu e conseguiu obter a liderança para a equipa da casa.

Do outro lado era LeBron James quem tentava manter a sua equipa dentro do jogo, atacando o cesto de forma eficaz. No fim do primeiro período o resultado ficava 28-24 para os Warriors, com Curry apenas com 6 pontos e LeBron com 8.

Foi no segundo período que os GSW conseguiram aumentar a vantagem. Chegou a ser de 13 pontos numa altura em Cleveland parecia perdida em campo e sem intensidade defensiva e, se do lado dos Warriors o banco fazia a diferença, do lado dos Caveliers era JR Smith que não aparecia e Kevin Love que, depois de um primeiro tempo positivo, também era anulado pela defesa dos GSW. No fim do segundo período a vantagem dos Warriors era de 9 pontos: 52-43.

No terceiro período foi Cleveland que veio para jogar, e uma desvantagem que era de 6 foi reduzida, até que os Cavaliers conseguiram a primeira vantagem desde os tempos iniciais. Vantagem essa que não foi suficiente para lançar a equipa de LeBron James para um jogo mais seguro, e no fim do terceiro período a vantagem era novamente dos GSW, desta feita 74-68.

O 4.º e último período significou o fim das esperanças para os Cavaleirs. Os Warriors cedo impuseram o seu jogo. Livingston e Iguodala, as estrelas maiores do jogo, continuavam a fazer toda a diferença no marcador, e a vantagem chegou a ser de 16 pontos. Nem um quase triplo duplo por parte de LeBron James (23 pontos, 12 ressaltos e 9 assistências) ajudou os Cavs a atingir a vitória no primeiro jogo.

GSW têm, assim, a liderança da série. Nenhuma das equipas jogou no seu melhor. Os Warriors não contaram com o jogo exterior de Curry ou Thomson e os Cavaliers não tiveram JR Smith nem Kevin Love a lançar como lhes é exigido.

Pondo tudo isto de parte, é apenas o primeiro jogo e está ainda tudo em aberto, porém a pressão recai agora para o lado de Cleveland que não se pode deixar caír numa desvantagem de 2-0 em jogos.