RX aos convocados: Pepe

O RX aos convocados de Fernando Santos continua na VAVEL Portugal. Chega agora a vez do central Pepe, escolha inquestionável desde 2008 e que, com fases boas e outras menos boas, tem vindo a demonstrar-se fundamental ao serviço do Real Madrid.

Um jogador com uma carreira de sucesso

Foi sem surpresas que o nome do luso-brasileiro de 33 anos integrou o lote de convocados de Fernando Santos para o Euro em França. O central tem um papel indiscutível no seu clube e também na seleção, contando com uma experiência que qualquer um gostaria.

Pepe começou a jogar no Brasil, ao serviço das camadas júniores do Corinthians-AL, tendo vindo para Portugal em 2001 para integrar a mesma geração do Marítimo, passando no mesmo ano para a equipa B e realizando 4 jogos ao serviço da equipa principal. Lá ficou até à época de 2003/2004, onde o FC Porto viu talento no jovem jogador, e foi durante 3 épocas que jogou de dragão ao peito, conquistando 2 campeonatos, 1 Taça de Portugal e 2 Supertaças.

O seu talento não passou despercebido ao país vizinho, e foi sem hesitações que o Real Madrid agarrou o central na época de 2007/08, realizando logo 25 jogos a favor dos blancos. Desde então que lá está, mostrando-se titular indiscutível ao longo destas 9 épocas, contando no seu palmarés com 2 Ligas Espanholas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopa de Espanha, 1 Campeonato do Mundo de Clubes, 1 Supertaça Europeia e 2 Ligas dos Campeões, tendo sido a última conquistada há apenas 1 semana.

As características de Pepe são sem dúvida distintivas, tendo-lhe conferido uma passagem feliz por todos os clubes em que esteve. É um central alto, forte e muito rápido, com uma inteligência notável no posicionamento. Rápido a reagir na hora de cortar lances, tem a particularidade de conseguir sair a jogar com a bola em posse, integrando frequentemente a 1ª fase de construção do Real Madrid e da seleção lusa.

O luso-brasileiro que joga com Portugal ao peito

O luso-brasileiro veste as cores das quinas desde 2008, nunca lhe faltando garra, entrega e amor ao país. Com 70 internacionalizações realizadas, nas quais resultaram 3 golos, jogou o Euro 2008 e 2012, e o Mundial 2010 e 2014, preparando-se para juntar mais um Europeu a estas contas.

A escolha de Fernando Santos faz todo o sentido e, com um central da qualidade de Pepe, Portugal tem muito para ir longe. A experiência, a garra e a ambição são características muito importantes, e que com toda a certeza marcarão a passagem de Pepe e da seleção por França.