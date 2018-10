RX aos convocados: Ricardo Carvalho

Já não vai para novo, mas a verdade é que, mesmo estando quase em final de carreira, o internacional português mereceu total confiança do selecionador Fernando Santos, integrando o lote de 23 convocados para viajar para França. O ágil jogador tem muita experiência e será, sem qualquer dúvida, uma mais valia para Cristiano Ronaldo e companhia.

Ricardo Carvalho, 38 anos de excelência

O central é uma força da natureza, e depois do seu regresso à seleção, não é surpreendente que o seu nome conste no lote dos eleitos para o Euro 2016. Atualmente ao serviço do Mónaco, é sem dúvidas que é um titular constante, e toda a veterania que possui será algo de extrema importância para a competição europeia.

O jogador começou a sua carreira nas camadas júniores do Amarante, tendo-se mudado para o FC Porto em 1996/97. Não se afirmou logo, sendo inclusive emprestado por várias ocasiões: primeiro ao Leça, depois ao Vitória de Setúbal e ainda ao Alverca. Foi ao serviço deste último que o português se destacou, regressando um ano depois ao seu clube para não mais ser questionada a sua titularidade: voltou ao Porto na época de 2001/02, tendo nesse ano realizado 38 partidas.

No Porto ficou por 3 épocas, conquistando 3 Campeonatos, 1 Taça de Portugal, 3 Supertaças, 1 Liga Europa e 1 Liga dos Campeões, até que chamou à atenção dos clubes Europeus e, sem surpresas, transferiu-se para Inglaterra, para jogar ao serviço do Chelsea, onde ganhou diversos títulos, entre os quais 3 Ligas Inglesas e 2 Football League Cup. Transferiu-se em 2004/05 e lá ficou até 2009/10, mudando-se no ano seguinte para Espanha.

O internacional português chamou à atenção dos blancos, fazendo uma dupla de sucesso com Pepe na primeira época - destaque para o facto de esta ser, provavelmente, a dupla pela qual o treinador optará, uma dupla de sucesso com rotinas estabelecidas e que bem se conhece. Ficou no Real mais dois anos, até se transferir para o Mónaco, onde joga há 3 temporadas. No Real Madrid venceu 1 Liga Espanhola e 1 Copa do Rei.

O central, com os seus 38 anos, será o jogador mais veterano do Euro 2016. Apesar da idade revela ainda muita agilidade de processos, aliada a um posicionamento incrível. É, acima de tudo, um central astuto, muito inteligente e correto em campo, que raramente recorre à falta para parar um oponente. É veloz e está sempre atento às movimentações dos avançados, participando também nas bolas ofensivas.

Um veterano na seleção

Como já referido, Ricardo Carvalho é o veterano da seleção, contando com 85 jogos realizados pelas quinas, com 5 golos marcados. Esteve nas célebres seleções de 2004 e 2006, onde Portugal atingiu o 2º lugar no Europeu e o 4º lugar no Mundial. Um diferendo com Paulo Bento afastou-o da seleção, mas com Fernando Santos no comando recuperou o seu espaço a defender a Nação Lusitana.