RX aos convocados: João Mário

João Mário nasceu a 19 de janeiro de 1993 na cidade do Porto. Começou a jogar pelo FC Porto, nas camadas jovens, de 2002 a 2004, mas a partir desse ano mudou-se para o Sporting, e em 2014 foi emprestado ao Vitória de Setúbal. O seu irmão mais velho, Wilson Eduardo, jogou anteriormente no Sporting, e representa atualmente o Braga. Como títulos, tem uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

Neste momento tem 10 internacionalizações sem qualquer golo marcado. Jogando, preferencialmente, com o seu pé direito, tem sido titular da equipa lisboeta desde 2014/15, tendo esta temporada crescido muito no que toca ao trabalho de equipa e à sua forma fisica. João Mário revela-se uma peça essencial na equipa leonina.

João Mário tem sido essencial na dinâmica de jogo do Sporting | Foto: Facebook Oficial Sporting CP

Neste momento fala-se da sua possível saída para equipas com um maior poder económico. “Gosto bastante do campeonato inglês e francês, mas tenho o sonho de me tornar campeão europeu e isso supera tudo o que toca a planos individuais”.

Recordemos que o médio tem contrato até 2020 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Jogador tecnicista que habitualmente joga pela direita do meio-campo assume principal destaque pela sua ação defensiva e ofensiva acabando por ser muito útil à equipa.