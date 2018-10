O desporto mundial vê partir uma lenda: o mítico pugilista Muhammad Ali faleceu aos 74 anos

Internado num hospital nos Estados Unidos desde 2 de Junho, Muhammad Ali faleceu esta sexta-feira, vítima de problemas respiratórios. O ex-campeão mundial de boxe na categoria de pesos pesados lutava há muitos anos contra a doença de Parkison, e foi fora do ringue que o lendário atleta perdeu o combate que lhe custou a vida.

O mítico pugilista foi considerado o melhor de sempre na sua categoria, e aos 18 anos alcançou logo a Medalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Roma. Foi uma carreira notável que sagrou Muhammad Ali Campeão Mundial por 3 vezes. Ao todo o pugilista venceu 56 combates, deixando um historial que ficará eternamente na memória do desporto mundial.

A sua morte tem vindo a mobilizar multidões e é com as palavras do próprio Muhammad que a VAVEL Portugal deixa uma mensagem que resume o génio do melhor pugilista de todos os tempos: "Sou jovem, bonito e rápido. É impossivel vencerem-me".