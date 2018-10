RX aos convocados: Danilo

A época voltou a não ser feliz para os azuis e brancos, mas a verdade é que no meio de tanto pesadelo houve um sonho que se concretizou. Danilo Pereira chegou à Selecção com mérito próprio e tem finalmente no Euro 2016 a oportunidade de brilhar.

A surpresa vinda da Guiné-Bissau

Aos 24 anos Danilo Pereira realiza um sonho. Vai representar a Selecção Nacional A pela primeira vez numa prova tão importante como um Europeu, e face a tudo aquilo que se viu no campeonato Fernando Santos não tinha como não o chamar.

O luso-guiniense arrancou a carreira há 16 anos e é agora que algum leitor mais desatento se poderá surpreender. Desde que começou a dar os primeiros toques na bola Danilo já passou por equipas como o Estoril-Praia, o Parma, o Aris e até o Benfica! Tudo isto antes de chegar ao Marítimo.

O internacional português esteve duas temporadas ao serviço dos insulares e foi precisamente no seu segundo ano de contrato que acabou por dar nas vistas. Teve Sporting e FC Porto interesssados, mas optou por escolher o plantel de Jorge Nuno Pinto da Costa.

No que a títulos diz respeito, Danilo não conta com nenhum, mas poderá ambicionar chegar ao de Campeão Europeu da mesma maneira que todos nós o desejamos.

A experiência adquirida

Apesar de ter sido chamado para uma prova final da UEFA pela primeira vez na sua carreira, Danilo já conta com 11 internacionalizações com as quinas ao peito. Golos não tem, mas qualidade não lhe falta e é certo que irá discutir a titularidade com William Carvalho.

Para além de ser um 6 seguro de si e do jogo que faz, Danilo ainda tem a seu favor a experiência de poder jogar a central, tal como aconteceu no jogo com Inglaterra. Qualidades não lhe falta e acaba por lhe ser reconhecida por todos os clubes por onde passou.

Aos 24 anos, e tal como todos os seus colegas da mesma idade, Danilo já passou pelas camadas mais jovens da Selecção desde os sub18, onde conta com 44 internacionalizações e 5 golos.