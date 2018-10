RX aos convocados: João Moutinho

Aos 29 anos, João Moutinho é um dos jogadores mais experientes do meio-campo das quinas e representa um exemplo de garra, entrega e qualidade técnico-táctica. A concorrência no centro do terreno será feroz, mas Moutinho tem a alma lusitana que permite aos portugueses sonhar com a final do Euro.

João Moutinho: o pulmão táctico das quinas

O médio transportador de jogo, João Moutinho, foi formado no Sporting Clube de Portugal, dando nas vistas desde as camadas jovens leoninas. Foi sem surpresa que aos 19 anos se afirmou no 11 de Alvalade, chegando mesmo a envergar a braçadeira de capitão. Nos leões Moutinho foi um multi-funções, tendo conquistado 2 Taças de Portugal e alcançado a Final da Taça UEFA em 2005.

Um diferendo com o clube que o formou viria, no entanto, resultar numa das transferências mais polémicas do futebol luso. O jogador trocou Alvalade pelo Dragão, acabando o emblema portista por pagar 11 milhões de euros ao Sporting. Na invicta, Moutinho venceu campeonatos, Taças e a Liga Europa, sendo um dos principais focos no futebol guerreiro dos dragões. Actualmente é jogador do Mónaco e é uma das principais estrelas do emblema que disputa a Ligue 1.

Moutinho é uma das principais figuras do Mónaco

Com a camisola das quinas, João Moutinho tem sido presença assídua nas fases finais desde 2012, representando de forma única a mística de lutar pelas cores nacionais. Até agora o médio já jogou por 83 vezes tendo feito o gosto ao pé por 4 ocasiões. A geração de médios lusos tem vindo a surpreender e Moutinho terá concorrência directa de Renato Sanches e Adrien Silva. Ainda assim, o príncipe do Mónaco apresenta todas as qualidades para ser o pivot luso rumo ao título Europeu.

Falar de Moutinho é falar de inteligência apurada a posicionar-se em campo, resistência incomum, qualidade no passe curto e longo e apresenta ainda uma velocidade razoável que lhe permite invadir a frente de ataque. Apesar de ter evoluído no capítulo do remate, esta aptidão continua a ser a debilidade mais evidente do médio. O Euro de França precisa da "formiguinha " em forma e com certeza que com a bola nos pés, Moutinho irá perfumar o futebol luso ao mais alto nível.