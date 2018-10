RX aos convocados : Rafa

Aos 23 anos, Rafa Silva é muito provavelmente a próxima grande jóia da Selecção Portuguesa, dono da certeza de que dá sempre o seu melhor, o avançado do Sporting de Braga cumpre este ano o sonho de fazer parte da convocatória para o Euro 2016.

12 anos a brilhar

Pode parecer mentira, mas a verdade é que com 23 anos Rafa Silva já conta com 12 anos de bola nos pés. Como médio ofensivo, ou como avançado, Rafa brilhou em todas as equipas por onde passou.

Começou ao serviço do Povoense e logo de seguida foi no Alverca que cresceu. O seu estilo de jogo chamou a atenção à equipa de António Salvador e em 2012/13 Rafa chega à Braga.... para a equipa B, mas bastou um jogo para se saber onde realmente pertencia.

Nessa mesma temporada, o menino de Vila Franca agarrou um lugar na equipa principal e completou 32 jogos ao serviço dos bracarenses com 9 golos no bolso. O tempo ia passando e a verdade é que Rafa só foi crescendo.

Rafa é uma das grandes estrelas do Sp Braga | Foto: Tudonumclique

Esta temporada o internacional português foi uma das grandes estrelas da equipa de Paulo Fonseca e a cereja no topo do bolo esteve na vitória da segunda Taça de Portugal na história do Sporting Clube de Braga frente ao FC Porto.

A velocidade, a visão, o passe, o grande remate e os golos de Rafa foram motivos mais do que suficientes para que o jogador bracarense fizesse parte das contas de Fernando Santos para este Europeu.

Há vontade, mas não há espaço

É certo que o nome na convocatória em nada surpreendeu, mas também é sabido que Rafa Silva teria de ser o melhor jogador do Mundo para segurar um lugar na titularidade, uma vez que do outro lado está.... Cristiano Ronaldo.

A qualidade de Rafa é indiscutível, mas não é segredo para ninguém de que será o avançado do Real Madrid a segurar a titularidade. Com nomes como Nani, Quaresma e Éder na concorrência será dificil para o jovem Rafa segurar o lugar, mas a verdade é que o Euro poderá mesmo ser a montra que Rafa precisa para florescer, resta saber se Fernando Santos lhe dá a oportunidade....