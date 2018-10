Atlético de Madrid recusa vender os seus melhores

O Atlético de Madrid já recusou 400 milhões de euros por cinco jogadores. O clube pretende manter a sua “espinha dorsal” para continuar a ser um dos maiores clubes da Europa, algo que é determinante para a continuidade do técnico Diego Simeone.

Simeone quer manter núcleo duro.

Após as declarações do argentino na final da Liga dos Campeões, o clube tornou-se um alvo para as possíveis saídas dos seus craques: Oblak, Griezmann, Godín, Saúl Ñíguez e Koke tiveram propostas para sair. Mas o clube está interessado num número 9 que dê garantias e no croata Vrsaljko, para assim continuarem a ser competitivos. Em termos de saídas temos Óliver Torres, Kranevitter, Gámez e Vietto. A Premier League e a rica Liga chinesa são as mais pujantes em termos financeiros, mas PSG, Bayern de Munique, Juventus e Barcelona também constituem uma ameaça. A estratégia dos madrilenos passa por rever salários e cláusulas de rescisão para manter os melhores. Casos como o de Oblak ou Griezmann, mas também Saúl, Diego Godín, Giménez, Correa ou Lucas Hernández que ganhariam mais em outros clubes são considerados intransferíveis.