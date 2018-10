Oficial: José Peseiro sucede a Paulo Fonseca no comando técnico do SC Braga

A desvinculação de Peseiro com o FC Porto levou o Presidente do Braga a contactar o técnico de forma instantânea. "Assim que Peseiro acertou a saída com o Porto foi consensual que teriamos de o contratar, é um dos treinadores mais conhecedores e capazes do nosso futebol", afirmou António Salvador.

José Peseiro terá pela frente um contrato válido por 2 épocas, regressando a uma casa onde foi bastante feliz. Recorde-se que o técnico orientou os minhotos em 2012/2013, tendo conquistado a Taça da Liga na final diante o Porto. Substituir Paulo Fonseca será dificil, e é curioso que Peseiro chega ao AXA depois de ter perdido a final do Jamor frente ao Braga no passado mês de Maio.

Para o técnico será uma honra representar os guerreiros do minho e a vontade de vencer é o lema do estratega. "O objectivo é cimentar um lugar nos 4 primeiros lugares na Liga portuguesa, chegar às finais das taças nacionais e representar o Braga o melhor possível nas provas europeias", confessou o técnico na tarde desta segunda-feira.