Oficial: Bruno Alves a caminho da Série A italiana, Cagliari é o novo desafio

Aos 34 anos, Bruno Alves assinou contrato com o emblema italiano do Cagliari, válido para as próximas duas temporadas. Depois da aventura na Turquia, o veterano central cumpre o desejo de jogar numa das melhores Ligas Europeias.

O Cagliari subiu de divisão e pretende adquirir atletas experientes e com a competitividade necessária para disputar a dura Série A. O clube italiano não escondeu a satisfação por contratar o central lusitano, chegando mesmo a designar Bruno Alves como sendo um pilar para Portugal, um guerreiro e um defesa agressivo que já travou batalhas diante avançados de renome.

Recorde-se que o veterano jogador brilhou no Porto, Zenit e Fenerbahçe, seguindo-se agora o Cagliari para dar sequência a uma carreira muito interessante. O central, que foi recentemente expulso ao serviço da selecção, vê o seu futuro resolvido antes do Euro 2016, garantindo um vínculo com o Cagliari até 30 de Junho de 2018.