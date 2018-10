Euro 2016: O RX dos técnicos - Pavel Vrba

Pavel Vrba nasceu em 1963 quando a República Checa era ainda conhecida como Checoslováquia. Enquanto jogador actou sempre no seu país e em quatro clubes, primeiro em 1981 no SK Prostejov, depois no FK Union Cheb por duas temporadas e por fim o Banik Ostrava onde jogou entre 1985 e 1993 acabando depois a carreira.

Foi sobretudo como técnico que ganhou estatuto conquistando diversos títulos. Os maiores destaques vão para o Zilina da Eslováquia, onde ganhou o campeonato e supertaça na temporada de 2006 - 2007, mas sobretudo no Vitkoria Plzen da República Checa, clube que orientou entre 2008 e 2013 vencendo a liga por duas vezes e mais uma supertaça e uma taça daquele país.

Para além disso foi treinador-adjunto da Eslováquia entre 2006 e 2008 e foi eleito de 2010 a 2014 como o técnico do ano na República Checa. Ao serviço desta selecção disputou já 17 encontros, tendo vencido oito.