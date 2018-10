Euro 2016: O RX dos técnicos - Anghel Iordanescu

Anghel Iordanescu é um ex-futebolista, treinador de futebol e político romeno que jogava como atacante. Hoje em dia é o selecionador do seu país. Em 18 anos como jogador, Iordanescu defendeu apenas duas equipas, o Steaua Bucareste, onde chegou em 1962 para jogar nas categorias jovens e onde se profissionalizou em 1968, e o OFI Creta, pelo qual atuou por duas temporadas. Depois de dois anos em Creta, regressou ao Steaua, como técnico-adjunto, e, surpreendentemente, entrou no minuto 73 da final da Taça dos Campeões Europeus de 1986, ganha ao Barcelona no desempate por grandes penalidades.

A seguir tornou-se treinador principal do Steaua, conquistando a SuperTaça Europeia, três campeonatos nacionais e três taças em quatro temporadas, atingindo também a final da Taça dos Campeões Europeus em 1989. Depois de dois anos no Anorthosis, regressou ao Steaua onde se sagrou de novo campeão. Em 1993 tornou-se selecionador nacional e levou a Roménia aos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, um ano depois, assegurando também as presenças no Euro 96 e no Mundial de 1998, onde a sua equipa caiu nos oitavos-de-final, num percurso único na história do país.

Depois de 1998 passou pela Grécia e Médio Oriente, onde levou o Al-Hilal à vitória do Campeonato de Clubes Asiático, em 2000, regressando depois à selecção da Roménia, que orientou entre 2002 e 2004. Em 2004 rumou à Arábia Saudita, ao Al-Ittihad, com o qual venceu a Champions League em 2005, retirando-se depois do futebol para se dedicar à política, tendo-se tornado senador romeno. No entanto, em 2013, foi escolhido como director-técnico da FRF e, dez meses depois, regressou ao cargo de selecionador nacional.