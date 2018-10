Sporting à caça de um trinco: Sandro está perto de Alvalade

O flop da época anterior, Bruno Paulista leva a SAD leonina a procurar uma alternativa digna das exigências do clube sportinguista para fazer concorrência a William Carvalho. O médio internacional brasileiro, Sandro estará muito perto de ingressar no emblema verde e branco. O jogador tem 27 anos e conta no currículo com um percurso sólido na Premier League e com 20 presenças na selecção brasileira. Segundo a imprensa inglesa, o Queen Park Rangers está disposto a vender o trinco por 1.5 milhões de euros faltando porém um entendimento entre o atleta e o Sporting. O número 6 canarinho tem revelado interesse em rumar aos leões mostrando-se receptivo quanto a uma possível redução do salário que aufere e ainda disponível para abdicar dos prémios de jogo que recebia no QPR. A confirmar-se, seria uma aquisição fantástica por se tratar de um trinco forte, inteligente taticamente e com a experiência necessária para jogar na UEFA Champions League.