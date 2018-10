Euro 2016: O RX dos técnicos - Mykhaylo Fomenko

Nasceu a 19 de Setembro de 1948 e como jogador (defesa) atuou por Spartak Sumy, Zorya Luhansk e Dínamo Kiev. Treinou Frunzenets Sumy, Desna Chernihiv, Kryvbas Kryvyi Rih, Guria Lanchkhuti, Rashid Baghdad, Avtomobilist Sumy, Dínamo Kiev, Veres Rivne, a seleção da Guiné, CSKA Kiev, Metalist Kharkiv (três vezes), Tavriya Simferopol, Salyut Belgorod e atualmente é técnico da Ucrânia.

Foto: abola.pt

Foi parte integrante da famosa equipa do Dínamo nos anos 70, o defesa foi três vezes campeão soviético, ganhou três Taças da União Soviética, a Taça dos Clubes Vencedores de Taças de 1975 e uma SuperTaça Europeia, troféus que ajudaram a formação ucraniana a tornar-se numa das mais consagradas da Europa. Representou a URSS em 24 ocasiões, entre 1972 e 1976, e foi um membro influente da equipa durante a fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 1976, prova da qual os soviéticos seriam eliminados, nos quartos-de-final, pela Checoslováquia, futura vencedora.

Como técnico ajudou o seu país a alcançar um lugar no “play-off” de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014. Contudo, apesar de um triunfo por 2-0 sobre a França na primeira mão, os ucranianos foram eliminados com um resultado total de 3-2 e falharam a viagem até ao Brasil.

No último europeu a Ucrânia foi um dos países anfitriões. Contudo, tal estatuto não foi suficiente para que os ucranianos passassem a fase de grupos. Num grupo com Inglaterra, França e Suécia, a equipa de leste ficou à porta dos quartos de final, com menos um ponto que a segunda classificada França. Quatro anos depois, os ucranianos esperam fazer melhor e chegaràs fases a eliminar. Para tal, terão de prevalecer num grupo formado por Alemanha, Polónia e Irlanda do Norte.