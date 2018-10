Terminado : França x Roménia (2-1) Euro 2016

Da nossa parte é tudo, voltamos amanhã para acompanhar o jogo entre a Inglaterra e a Rússia! Muito obrigada por terem ficado desse lado!

Que grande segunda parte! A selecção de Deschamps até marcou primeiro, deixou-se empatar 7 minutos depois, mas a verdade é que acabou por recuperar com o golo de Payet. Mais do que merecido. Foi o melhor jogador em campo do lado francês.

Final do jogo

3 minutos de compensação

91'. Substituição : Sai Payet entra Sissoko

Merecido! Payet! Que golo! À entrada da área Payet remata sem hípotese para defesa. Está feito o 2-0!

89'. GOLOOOOOOO DA FRANÇA!

88'. Já a Roménia ainda acredita também....

86'. A selecção de Deschamps não desiste de procurar o segundo golo.

85'. Velocidade de Coman, corta Grigore no último instante.

84'. Livre para a Roménia foi perigoso, mas estava Torje numa posição irregular, passou o perigo para a baliza de Lloris.

81'. Substituição : Sai Popa entra Torje

80'. Grande jogada da França que acaba por terminar num remate fraco de Martial.

78'. Cartão Amarelo para Popa por falta sobre Payet.

76'. Substituição : Sai Pogba entra Martial.

75'. Cruzamento de Coman, era para Giroud, corta Grigore.

74'. O jogo está intenso!

72'. Substituição : sai Stanciu entra Chipciu.

71'. Grande desvio de cabeça de Rami, o contra-ataque da Roménia podia ser perigoso.

68'. Cartão amarelo para Giroud por falta sobre Pintilii.

68'. O jogo continua interessante, ainda assim a selecção de Deschamps está ligeiramente por cima.

66'. Substituição: Sai Griezmann entra Coman

Stancu para um lado... Lloris para o outro. Está feito o empate!

65'. GOLOOOOO DA ROMÉNIA!

65'. Falta de Evra sobre Stancu pode dar o empate à Roménia!

64'. PENALTI!

64'. Cruzamento de Popa, corta Sagna!

62'. A Selecção de Deschamps vai procurando o segundo golo... A Roménia parece ter perdido a força.

61'. Substituição: sai Andone entra Alibec.

GIROUD! Grande cruzamento de Payet com Giroud a ganhar a bola ao guarda-redes romeno e a cabecear para o 1-0.

57'. GOLOOOOO DA FRANÇA!

56'. Remate forte de Pogba para uma defesa apertada de Tatarusanuu.

52'. Grande jogada construída por Payet que termina com um remate de Giroud! Fraco... Tatarusanu agarrou a bola sem dificuldades.

50'. A Selecção francesa ainda não conseguiu sair a jogar..... A Roménia não deixa. Muito bem a equipa de Iordanescu.

49'. Cruzamento para a direita de Popa, valeu o corte de Sagna.

47'. Passe perfeito de Stanciu para Stancu.... a bola sai ao lado. Voltou a entrar muito bem no jogo a Roménia.

45'. Stanciu penteia a bola para Andone, mas cortou a tempo Koscielny.

Segunda Parte

Veremos como corre o segundo tempo. Já regressamos. Regresse também!

Grande primeira parte de ambas as equipas. Curiosamente a Roménia acabou por ser a primeira a criar as primeiras oportunidades de golo da partida. A equipa gaulesa parecia adormecida, mas assim que acordou foi a vez de mandar no jogo. Griezmann, Giroud e Payet têm criado muitas dores de cabeça à defesa da selecção de Iordanescu.

Intervalo

46'. Canto de Payet... cabeceamento de Giroud, a bola roça a barra da baliza de Tatarusanu.

2 minutos de compensação

46'. Volta a bater o livre Payet e volta a cortar a defesa romena.

45'. Cartão amarelo para Rat por falta sobre Giroud.

44'. Bateu Payet, cortou a defesa romena, recuperou Pobga que depois acaba por deixar fugir a bola...

43'. Livre para a selecção da casa, pode ser perigoso...

40'. Popa estava atento à tentativa de cruzamento de Evra e acaba mesmo por roubar a bola ao francês.

38'. Andone cai na área francesa depois de um lance com Koscielny. Fica queixoso o Romeno e a reclamar grande penalidade, mas Viktor Kassai deixa seguir e a verdade é que a falta acabou por ser fora da área.

36'. AIAI! Grande cruzamento de Payet para Griezmann que aparece nas costas da defesa para rematar... a bola sai ao lado... foi por pouco.

34'. Payet tenta servir Giroud, mas muito bem a defesa romena a cortar a bola e a tentar o contra-ataque.

32'. Cartão amarelo para Chiriches.

Já recuperou, segue o jogo.

30'. Pintilii fica lesionado e é agora assistido.

29'. A Roménia vai defendendo bem face aos ataques constantes da equipa gaulesa.

27'. Pontapé de Pogba, mas muito longe da baliza de Tatarusanu...

25'. Grande passe de Rami para a desmarcação de Giroud, mas Grigore acaba por fazer o corte no último segundo.

24'. Grande finta de Sapunaru sobre Evra, mas o francês acaba por recuperar a bola.

22'. A Roménia vai tentando pressionar, ainda assim são os franceses quem têm o controlo do jogo. ?

19'. A Roménia continua a tentar deixar a equipa contrária jogar para fazer os contra-ataques rápidos...

17'. Novo cruzamento de Evra para Giroud, mas volta a chegar primeiro o guarda-redes romeno.

16'. Cruzamento de Evra, agarra Tatarusanu.

15'. A equipa de Deschamps parece agora ter acordado.

14'. AIAI! Grande cruzamento de Sagna, para Griezmann ganhar a bola e cabecear... foi ao poste!

13'. Jogada bonita iniciada em Payet, mas a bola acaba perdida por Matuidi.

12'. Passe de Pobga para a desmarcação de Payet, mas chegou atrasado o colega de equipa...

10'. Desvio de cabeça de Giroud, mas ao lado do poste esquerdo da baliza da Roménia. O passe de Payet foi perfeito.

9'. Pontapé de Griezmann, mas a bola acaba por sofrer um desbio. Canto para os franceses.

8'. Cruzamento de Sapunaru, mas a bola acaba por ficr perdida na linha lateral contrária.

6'. Iordanescu bem que avisou que a Roménia não veio para ver jogar... entrou bem a equipa visitante, tem valido a organização defensiva da equipa gaulesa.

4'. POR POUCO! Grande ocasião de golo para a Roménia depois de um canto. Andone cabeceou e a bola passou muito perto da barra, antes disso foi a vez de Stancu ouvir um Não depois de uma grande defesa de Lloris.

3'. Remate de Pintilii, mas muito longe da baliza defendida por Lloris.

1'. Remate de Matiudi, mas agarra o guarda-redes Romeno.

Apito inicial

Tudo pronto para o inicio do jogo, grande ambiente no Stade de France!

Segue-se a Marselhesa.

O hino da Roménia é cantado agora.

As equipas sobem agora ao relvado!

Começou!

19:40. A cerimónia de início do Euro 2016 vai arrancar!

19:11. As equipas fazem agora o aquecimento!

19:07. A cerimónia de abertura tem inicio marcado para as 19:40 horas.

18:55. ONZE ROMÉNIA : Tatarusanu, Sapunaru, Chiriches, Grigore e Rat, Stanciu, Hoban e Pintilii, Popa, Stancu e Andone

18:51. ONZE FRANÇA : Lloris, Evra, Koscielny, Rami e Sagna, Matuidi, Kanté e Pogba, Payet, Griezmann e Giroud

17:00. Apesar de a selecção francesa não perder com a Roménia há mais de dez jogos, nos últimos cinco encontros oficiais o empate foi o resultado final em quatro das vezes.

16:45. Iordanescu é da mesma opinião e garante que ao contrário da Selecção francesa , a Roménia não tem nada a perder. "Este jogo marca o início de uma grande competição, a maior no nosso continente, o Campeonato da Europa. Estamos diante de uma das melhores equipas em prova, uma das favoritas. Espero e acredito que nossos jogadores irão dar o seu melhor para mostrar a todos que temos uma boa equipa, uma equipa capaz de fazer uma boa exibição. O objetivo é garantir a qualificação, passar o grupo e, ao mesmo tempo, causar uma boa impressão."

Iordanescu sabe que a Roménia pode surpreender

16:30. Deschamps sabe que o jogo desta noite não vai ser tão simples como pode aparentar e disse-o na conferência de imprensa "Estamos a jogar em França, mas a equipa romena que vamos defrontar não vai desistir e dará o máximo para alcançar um bom resultado. Se eles quiserem ganhar o jogo, não se podem limitar a defender. É um conjunto que defende bem, mas não é o seu único ponto forte. Vi os últimos jogos que fizeram e também são fortes na saída para o ataque. Estou à espera que venham com vontade de nos surpreender, por isso vai ser uma batalha interessante ao longo dos 90 minutos.."

Deschamps pode vir a ser novamente campeão | Foto: Sportsnet

16:00. Viktor Kassai é o juiz deste jogo de estreia do Euro 2016. O árbitro hungaro esteve na Final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Atlético como quarto árbitro. Internacional desde 2003 o juiz também conta com a Final da Champions de 2011 entre o Barcelona e o Manchester United no Curriculo.

Kassai é o juiz desta noite | Foto: Record

15:45. No total são dez os jogos que a equipa gaulesa leva sem perder perante a equipa romena. Para relembrar a última vitória da Selecção de Iordanescu sobre a França temos de recuar a 1972, onde num amigável venceram por 2-0.

15:15. O Stade de France é o palco do 1º jogo deste Euro 2016. Tem capacidade para 81,338 pessoas e está completamente lotado para o jogo desta noite.

O palco do jogo esta noite | Foto: Site Oficial Euro 2016

15:00. Este será o 16º encontro entre as duas nações, sendo que a vantagem das estatísticas diz respeito à selecção da casa. Os franceses venceram sete jogos e os romenos apenas 3.

14:15. Frente a frente estarão esta noite duas selecções muito diferentes. Se a equipa gaulesa é a favorita e está a jogar em casa, a selecção romena é muito diferente. Esta noite estarão frente a frente das melhores formações uma a atacar, outra a defender, a questão agora é só uma, quem ganha ?

14:00. Também no grupo A estão a Albânia e Suíça que jogam amanhã às 14 horas no Estádio Bollaert Dellelis. Apesar dos franceses serem os favoritos à passagem à próxima fase a equipa de Didier Deschamps terá de estar muito atenta para não se deixar surpreender.

13:45. França e Roménia fazem parte do Grupo A. A selecção anfitriã abre as hostes naquele que aparenta ser o Europeu com mais segurança de sempre. Mais de 6 mil policias estão nas ruas e nas imediações do Stade de France para garantir que tudo corre da melhor forma possivel e com a segurança necessária para os intervenientes e adeptos.

13:30. E como sempre se começa pelo principio, hoje propomos-lhe acompanhar connosco o minuto a minuto do jogo de abertura deste Euro 2016! França e Roménia tem encontro marcado para as 20:00h no Stade de France e nós vamos estar por aqui para lhe contar tudo. Acompanhe connosco todos as incidências deste encontro a partir das 20:00 horas!

13:00. Muito boa tarde e sejam muito bem vindos ao acompanhamento do Euro 2016 no Vavel Portugal ! Vamos estar por cá até ao próximo dia 11 de Julho para lhe contar tudo. Os resumos, os golos, as desilusões e os directos dos grandes jogos são para acompanhar connosco a partir de hoje!