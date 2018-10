RX aos convocados: André Gomes

Demonstrando ser um jogador cada vez mais essencial nas equipas por onde passa, André Gomes chega, sem qualquer dúvida, num excelente momento ao Euro 2016. As suas características são uma mais valia gigantesca para as quinas, e a sua passagem pelo Europeu não será, certamente, em vão.

André Gomes, o polivalente

Curiosamente, e apesar de ser um nome associado ao Benfica, André Gomes começou a sua formação nas escolas do FC Porto, passando um ano pelo Pasteleira e 2 pelo Boavista. Só em 2011/2012 se juntou ao plantel de júniores do Benfica, estreando-se no ano seguinte na equipa principal do clube. Realizou 18 jogos pela equipa principal e 9 pela equipa B, marcando um total de 6 golos. Foi no ano seguinte que teve o seu auge na passagem pelas águias, realizando um total de 23 jogos e chamando à atenção dos maiores clubes europeus, ao sagrar-se campeão pelas águias.

As suas capacidades acabaram por garantir um empréstimo ao Valência na época de 2014/2015, tendo a transferência sido consagrada no ano seguinte, num total de 15 milhões de euros para os cofres da Luz. Atualmente tem sido falado como reforço do Manchester United de Mourinho, sendo neste momento um jogador muito cobiçado.

Polivalente no meio-campo, tem aptidões para defender e atacar, contando com uma técnica apuradíssima e excelente capacidade de passe. É razoável a driblar e tem um remate potente e espontâneo. Na manobra ofensiva de Fernando Santos tem sido testado a falso ala, por forma a alternar uma posição lateral com o centro.

Na seleção o médio conta apenas com 8 internacionalizações, mas promete ser escolha assídua neste Europeu. O título é o objetivo e resta ver se André Gomes, juntamente com os companheiros de equipa, será capaz de lá chegar.