Euro 2016 ao rubro: Inglaterra tropeça e País de Gales lidera o grupo B; França e Suíça no topo do grupo A

Em 2 dias apenas o Euro 2016 regista já 4 jogos, dos quais se marcaram 9 golos. No grupo A a França abriu a prova diante a Roménia, somando 3 valiosos pontos ao cair do pano. A vitória de 2-1 colocou os gauleses na frente do grupo, mas na tarde deste Sábado relevo para a Suíça, que triunfou por 1-0 frente à Albânia. O herói do duelo foi Schar, levando a Suíça até ao 1º lugar do grupo em igualdade pontual com a França. A Albânia lutou e foi reduzida a 10 unidades, e quase empatou o jogo diante a Suíça. No entanto, terminada que está a 1ª jornada do grupo A, albaneses e romenos dividem a última posição com 0 pontos.

Grupo B: País de Gales assume liderança, Inglaterra travada

A abrir o grupo B do Euro, o País de Gales suou, mas superou a Eslováquia por 2 bolas a 1. O craque Bale foi o grande destaque dos galeses e ao minuto 10 inaugurou o marcador com um golo de belíssimo efeito. A Eslováquia reagiu e empatou por intermédio de Duda. O País de Gales não gostou do tento sofrido e foi a 9' dos 90 que Robson-Kanu deu a vitória a Bale e companhia.

O jogo grande do dia opôs ingleses aos russos e ficou bem evidente que nem sempre os favoritos vencem. Ao intervalo registou-se uma igualdade a 0, mas a Inglaterra merecia outra sorte depois de ter criado inúmeras oportunidades para festejar. Na 2ª etapa o jogo ficou mais equilibrado e só de bola parada é que os ingleses chegaram ao golo. O ex-leão Dier marcou um livre soberbo e ao minuto 73 a vitória parecia não escapar aos britânicos. Mas a verdade é que os frios jogadores russos gelaram as ambições inglesas, com Berezutski a reestabelecer a igualdade em tempo de compensação.

Com o empate da Inglaterra e da Rússia, o País de Gales lidera o grupo B com 3 pontos, seguindo-se os ingles e os russos com apenas 1. Por fim, a Eslováquia ocupa a última posição com 0 pontos. O Europeu começou com brilho, emoção e bom futebol, pelo que ainda se esperam muitas surpresas no melhor futebol de selecções do velho continente.