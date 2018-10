Ataque relâmpago ao mercado: Juventus remata 32 milhões e garante Pjanic

O médio internacional bósnio, Miralem Pjanik é a 1ª grade bomba no mercado de transferências. O criativo tinha contrato com a Roma, mas numa jogada de mestre, a campeã em titulo, Juventus pagou a cláusula garantindo o craque por 32 milhões de euros. O jogador já havia manifestado vontade de rumar a um clube de outra dimensão trocando agora Roma por Turim para alcançar os tão desejados títulos. Pjanic já passou pelo Lyon e é desde então uma das maiores promessas do futebol mundial. Tem uma técnica incrível e uma visão de jogo espantosa sendo sem dúvida uma mais valia para a Juve que procura garantir astros que a coloquem novamente no topo da UEFA Champions League. A transferência foi confirmada este Sábado pela direcção do emblema romano deixando um comunicado onde é possível concluir que o jogador não estava feliz tendo sido alvo de insultos por parte dos adeptos romanos. A Roma tem agora poderio financeiro para atacar o mercado em busca de um substituto para o bósnio.